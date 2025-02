Rodrigo Ramírez, JL, Miss Blanche, Will Kolak, Lavin y Ashleys ganan el Mad Cool Talent y tocarán en el festival

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas y bandas emergentes Rodrigo Ramírez, JOL, Miss Blanche, Will Kolak, Lavin y Ashleys han ganado la décima edición del Mad Cool Talent y tocarán en el festival este verano, ha informado este viernes la organización en un comunicado.

Con más de 1.630 participantes inscritos y más de 43.000 votos registrados por el público, el concursó culminó con tres intensas jornadas de música en directo en la sala Jaguar (Lula Club), "reafirmando su compromiso con el impulso de nuevas propuestas sonoras y la diversidad artística".

Tras un riguroso proceso de selección entre las 21 bandas finalistas, el jurado, compuesto por destacados profesionales de la industria musical, ha elegido a estos seis proyectos ganadores "que reflejan la riqueza y calidad de la escena emergente".

Además, las seis bandas podrán optar a premios adicionales que impulsarán su proyección, como una actuación en Monkey Week, un concierto Vibra Mahou, una actuación en el festival Fira B!, la grabación de una canción en Estudio Uno, dos invitaciones para la gala de Los 40 Music Awards o incluso la posibilidad de asistir a la prestigiosa feria internacional The Great Escape.

En la última década, artistas como Lina de Sol, Ganges, Merino, Leo Rizzi, Bloodstein, Ventiuno o Irenegarry han encontrado en esta iniciativa un impulso decisivo para sus carreras, abriéndose paso en la industria gracias a la visibilidad y el reconocimiento obtenidos.

GANADORES PARA TODOS LOS GUSTOS

El madrileño Rodrigo Ramírez comenzó su andadura en la música tocando en diversas bandas locales hasta lanzar, en 2019, su primer EP, Arder, producido por Toni Brunet. Con un estilo íntimo y minimalista, sus letras poéticas y su inquietud creativa lo han convertido en un artista en constante exploración.

También desde el corazón de Madrid, JOL combina melodías infecciosas con una hostilidad sonora arrolladora. Con una fiel base de seguidores, han llenado salas en la capital y han llevado su explosiva puesta en escena a Barcelona, Granada y Valencia. Su directo, cargado de teatralidad, sensualidad y agresividad, los ha convertido en una de las propuestas más impactantes de la escena alternativa.

Por su parte, la hispano-suiza afincanda en Londres Miss Blanche fusiona soul, hip-hop, pop-jazz y funk en un sonido que evoca a artistas como Lauryn Hill, Silk Sonic y Jill Scott. Sus letras, centradas en el empoderamiento femenino y el amor, la han llevado a escenarios de Madrid, Liverpool y la capital británica, posicionándola como una de las promesas emergentes del R&B.

Desde Tbilisi, Georgia, Will Kolak irrumpió en su escena local en 2023, obteniendo el reconocimiento de Mejor Banda Revelación. Su álbum debut, 'All My Friends and Enemies Are Fine', captura la esencia del lo-fi con una estética postsoviética y la atmósfera inquietante de los slashers de los 90, consolidando su identidad única dentro del garage rock.

Por su parte, Lavin combina potentes guitarras con una energía vanguardista, explorando géneros como el hyperpop, shoegaze y breakcore. Su universo creativo, habitado por robots y referencias tecnológicas, da coherencia a una propuesta artística innovadora, donde cada tema representa una nueva evolución en su sonido.

Por último, desde Salamanca y Madrid, Ashleys irrumpen en la escena con un pop rock alternativo cargado de introspección y energía arrolladora. Formada por Bea, Marta, Roi y Mónica, la banda fusiona letras costumbristas y generacionales con una luminosa instrumentación. Su EP, 'Cómplices para matar', es prueba "de que autenticidad y evolución pueden ir de la mano", señalan.