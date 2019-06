Rollán advierte a Vox y Cs que si no están dispuestos a apoyar al PP, se lo ponen "fácil" a Gabilondo

Publicado 26/06/2019 14:43:59 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha dicho que para que "exista un puente" para la gobernabilidad en la región es necesario el apoyo de Vox y Ciudadanos al PP porque si no están dispuestos a firmar un documento, a quien se lo ponen "fácil" es al PSOE.

En Las Rozas, preguntado por los medios de comunicación, tras visitar junto al alcalde, José de la Uz, las obras de remodelación del Polígono Európolis, Rollán ha dicho que el PP "en ningún momento" ha establecido "líneas rojas" y que "siempre" han estado con la "mano tendida".

"La única formación política que ha tenido una voluntad sincera de acordar y de acordar en un tiempo récord ha sido el Partido Popular que está continuamente tendiendo no la mano, si no tendiendo puentes", ha destacado.

"Para exista un puente es necesario que existan dos apoyos, nunca mejor dicho, y en este caso estamos hablando del apoyo de la formación política Ciudadanos y de Vox. Si no están dispuestos apenas al sentarse juntos y no están dispuestos apenas a firmar un documento juntos, lógicamente no es que no se lo estén poniendo fácil al Partido Popular, es que no se lo están poniendo fácil a los madrileños. A los únicos que se lo están poniendo fácil es el Partido Socialista, cada vez más escorado a la izquierda, muy próximo a más Madrid, muy próximo también a Unidas Podemos", ha subrayado.

Según Rollán, es "importante" que se produzcan "movimientos" porque el "único que estaba tendiendo la mano a todas y cada una de las fuerzas políticas" era el PP.

"Bien está que hoy Vox plantee una serie de propuestas dentro de lo que es la línea programática, porque ya hace más de dos semanas que el Partido Popular tanto a Ciudadanos, como a Vox aportó un documento con unas primeras 100 medidas, de un total de un programa que estaba conformado por 350 propuestas y que ha sido generosamente reconocido por los madrileños, puesto que hemos ido por detrás del Partido Socialista pero en cabeza de los partidos de centro derecha centro reformista centro liberal los que hemos contado con un mayor apoyo el pasado día 26 de mayo", ha destacado.

PETICIÓN DE ACUERDO DE VOX

En cuanto a la propuesta de Vox, de que sean PP, Ciudadanos y Vox los que firmen un acuerdo, y sobre la postura de la formación naranja respecto a la misma, Rollán ha apelado al "sentido común" y a la "responsabilidad" y al "mandato de todos y cada uno de los madrileños" que han confiado en esas fuerzas políticas para "encontrar un punto de equilibrio" en el que unan las "cuestiones importantes".

Así, ha dicho estar "convencido" de que no habrá "grandes escollos" en torno a las mismas, pero que en torno a las cuestiones que "nos diferencian" y que "sean difícilmente asumibles se queden en un segundo plano". "Lo que nos une, el bienestar de todos los madrileños está myy por encima de aquello que nos puede diferenciar", ha concluido.