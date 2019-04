Rollán asegura que asumirá el cargo de presidente de la Comunidad con "humildad" y "gran vocación de servicio"

Publicado 01/04/2019 14:21:07 CET

COLMENAREJO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha asegurado este lunes que asumirá el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid con "humildad" y "gran vocación de servicio".

En Colmenarejo, tras comprobar las labores de control de agentes forestales, preguntado por los medios de comunicación por la salida de Ángel Garrido como presidente regional por su inclusión en las listas del PP a las elecciones Europeas, Rollán ha dicho que si es designado presidente regional se entregará "en cuerpo y alma" al cargo.

"En los equipos del Partido Popular por encima de personalismos, que sin duda son importantes, lo que hay son grandes equipos, con la figura de Cristina Cifuentes, con la figura de Ángel Garrido. Yo no me considero estar a ese nivel, pero sí desde luego, en estos dos meses, si así lo determina el presidente Ángel Garrido, haré lo único que sé hacer, que es entregarme en cuerpo y alma a cualquier misión o labor que me encomienden", ha añadido.

Rollán ha dicho que es "ligero de equipaje" y que si el presidente considera que tanto él como "cualquier otro" de sus compañeros tiene que asumir esa responsabilidad, "bien está".

Así, ha resaltado que él trabajará "como solamente" sabe trabajar en política: "con humildad, con una gran vocación de servicio". De este modo, ha indicado que "aunque sean tan solo dos meses" los "retos y los problemas que tienen los madrileños los tienen los 365 días del año". "En una legislatura dos meses para aquellos que tienen cuestiones que solventarse, son dos meses muy importantes también", ha subrayado.

El también consejero de Presidencia ha felicitado a Garrido porque "ha demostrado ser un servidor público con mayúsculas" y porque "ha puesto de manifiesto" lo que es "la ejemplaridad de alguien que se entrega a que su trabajo en el día a día sea contribuir a que los madrileños vivan mejor.

"Ha sido capaz de hacer cosas muy importantes en un corto espacio de tiempo, de asumir una responsabilidad muy importante y de tener una transición, desde mi punto de vista, absolutamente ejemplar, en el que en ningún momento hubo vacío de poder y lo que se ha puesto de manifiesto que es un hombre muy ordenado en la toma de decisiones", ha destacado.

De este modo, ha explicado que este lunes, al finalizar el encuentro con el presidente del PP nacional, Pablo Casado, han fijado una reunión, que posiblemente sería mañana, para "ir verificando el modo, las formas", en las que se va a proceder a la salida de Garrido como presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Rollán ha recordado que comenzó la Legislatura en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, y que "acto seguido" habiendo transcurrido "24-25 meses" pasó a Administración Local, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio. "Con la siguiente remodelación del Gobierno, pasé asumir las responsabilidades de Portavocía del Gobierno y la Consejería de Presidencia, manteniendo también el mundo de la administración local que es algo que francamente me apasiona", ha puntualizado.

Según el consejero "lo que se pone en manifiesto", es que en esta Legislatura para él ha sido un "honor" participar de este Gobierno que "ha sido capaz de ejecutar el 99 por ciento del programa electoral" o dejarlo en "en un estado muy avanzado de ejecución".

"Lo que se pone de manifiesto es que hoy los madrileños viven mejor que hace 4 años. Que los principales problemas, como eran por ejemplo la incorporación al mercado laboral tenemos unas tasas de incorporación al empleo que somos la envidia de cualquier otra comunidad autónoma, en donde se han garantizado el sostenimiento y funcionamiento ejemplar de todos los servicios fundamentales sanidad, educación, servicios sociales", ha concluido.