Rollán defiende que ya no hay tarjetas de crédito en consejerías y empresas públicas porque las quitó Cifuentes en 2015

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha asegurado este miércoles que desde que llegó Cristina Cifuentes en 2015 como presidenta del Gobierno regional, se eliminaron todas las tarjetas de crédito con las que contaban algunas consejerías y empresas públicas, una medida que se ha mantenido hasta el momento actual.

Así lo ha señalado en Rascafría, donde ha presentado un nuevo ciclo de conciertos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, en referencia al último informe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de tarjetas de crédito entre 2008 y 2015. Este documento arroja, entre otras cosas, que se gastaron 15 millones de euros con 345 tarjetas y que se quedaron 173.000 euros de gastos sin justificar.

Rollán ha explicado que la utilización de las tarjetas en otras legislaturas pasadas "era algo bastante habitual" y que hay que tener en cuenta que no se trataba de "tarjetas de representación" sino que, por ejemplo, en numerosos colegios, era "un medio de compra y pago". "Ese ha sido el común denominador en las tarjetas objeto de la auditoría", ha defendido

No obstante, ha garantizado que a día de hoy no hay "ni una sola tarjeta de crédito ni siquiera en el formato de compras", ya que con la llegada de Cifuentes, se pasó a otro tipo de procedimientos, como el de las compras centralizadas. Se entendió, ha dicho, que "era más adecuado a los nuevos tiempos".

También se ha referido a la situación de Metro de Madrid, que hizo uso de estas tarjetas hasta 2011, y ha explicado que se usaban teniendo en cuenta que los técnicos llevan a cabo un "número importante de desplazamientos" a nivel mundial y que pagaban sus viajes con este procedimiento.

No obstante, ha insistido en que ya no quedan tarjetas porque "desde el minuto uno", Cifuentes decidió eliminarlas. Para Rollán fue todo un "acierto" y es una medida que se mantiene. Por eso, ha dicho que aunque la Cámara de Cuentas establece la necesidad de que exista "un protocolo claro" --cada órgano usaba sus propios mecanismos de control--, ya "no ha lugar porque no hay tarjetas en la Comunidad ni en sus empresas".