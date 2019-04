Rosalía Gonzalo cree que la decisión de Garrido es "poco acertada" y defiende que ella morirá siendo del PP

Publicado 25/04/2019 12:58:06 CET

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, cree que la decisión del expresidente de la Comunidad Ángel Garrido de irse a Ciudadanos es "poco acertada" y defiende que ella morirá siendo del PP.

En declaraciones a los periodistas, tras un acto en la capital, Gonzalo ha contado que no sabía que se iba a producir esta salida, noticia que recibió con "cierta sorpresa", y que tampoco ha hablado con el exdirigente sobre ella. "Si la hubiera conocido, yo le hubiera dicho que no tomara esa decisión. Creo que es una decisión poco acertada y no la comparto en absoluto", ha dicho con contundencia.

La titular de Transportes ha desgranado que se afilió al PP con 22 o 23 años porque conoció a un grupo de personas vinculadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quienes le ayudaron y le abrieron "el camino" para incorporarse en esa "gran organización política".

Ahora, que va a cumplir dentro de una semana 50 años, ha afirmado que sigue teniendo "el mismo compromiso y la misma vinculación" porque son la formación que ha defendido siempre a aquellos "que han dado tanto, hasta su vida, por defender los valores de la unidad de España y de la Constitución". Así, ha remarcado que ella renueva su compromiso con el PP "todos los días" y que es la formación en la que ella se morirá.

"Lo dije el lunes, lo revalido hoy", ha asegurado. Además, ha sostenido que hay que tener en cuenta que Ciudadanos defiende planteamientos como la gestión subrogada, la eutanasia o el tema del aborto con el que ella "jamás podría encontrar cualquier tipo de acercamiento y cualquier tipo de vinculación".

Es el PP, para Gonzalo, el partido que ganará las elecciones el domingo con su candidato, Pablo Casado, a la cabeza. A su parecer, tienen la obligación de gobernar el país "frente al independentismo y frente al socialismo arcaico" que está llevando el país "al desastre".

En cuanto a si en la decisión podría haber influido que personas cercanas a él, incluida la propia consejera, se hubieran quedado fuera de las listas electoral, Gonzalo ha dicho que en todas las comunicaciones con el partido ella tiene "entidad suficiente para hacerlas directamente".

"Aquellas personas que hemos estado en primera línea en un partido político a veces estás en primera línea y otras veces, no lo estás. Estas son las reglas del juego y las que aceptamos todos los militantes y los que formamos parte de esta organización política", ha concluido.