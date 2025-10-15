Rozalén, Iván Ferreiro, Marwán y M-Clan, primeras confirmaciones del concierto solidario por Gaza en Fuenlabrada

La cantante Rozalén actúa durante el concierto solidario ‘Cris contra el cáncer’, en el Movistar Arena, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). El evento reúne a un cartel excepcional de artistas como Antonio Orozco, Hombres G, Los Secretos, Love of L - Ricardo Rubio - Europa Press

FUENLABRADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rozalén, Iván Ferreiro, Marwán o M-Clan son las primeras confirmaciones del concierto solidario por Gaza de Fuenlabrada que anunció el alcalde, Javier Ayala, durante su encuentro con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

También se sumarán Fetén Fetén, Rubén Pozo y Travis Birds a un cartel que, según el Ayuntamiento, terminará de completarse en los próximos días.

El evento irá a beneficio de la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja por los refugiados en Palestina al recaudarse fondos para ayudar a la población palestina de la franja de Gaza.

El viernes saldrán a la venta las entradas para el concierto a un precio de 15 euros, a los que hay que sumar un euro más como gasto de gestión.

"Alzar la voz por la población de Gaza es un deber moral ahora igual que lo era hace un mes o dos meses. Ahora, los fondos que podamos recaudar son fundamentales para ayudar a esas personas que han perdido todo", ha explicado el regidor.