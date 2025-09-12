Rubiño acusa a Almeida de "criminalizar" las protestas propalestinas y ligarlas con "actos violentos" que no se han dado

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha censurado que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, trate de "criminalizar" las protestas propalestinas convocadas para este domingo coincidiendo con la etapa final de la Vuelta Ciclista a España y "ligarlas permanentemente" a actos violentos "que no se han registrado".

El regidor capitalino ha apuntado a la izquierda por "alentar un caldo de cultivo" para que las protestas "vayan más allá" de una reacción pacífica. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el primer edil se ha referido a la pancarta que Más Madrid descolgó ayer en sus despachos de la calle Mayor donde se puede leer 'Sí es genocidio".

En respuesta, Rubiño ha censurado que Martínez-Almeida trate de "criminalizar" estas convocatorias y "ligarlas a actos violentos que no han tenido lugar", defendido además que había que "reprimir" estas protestas. "Es un acto impropio de un alcalde que está demostrando su catadura moral", ha defendido.

En la misma línea, ha afeado al alcalde su negación del "genocidio" en Gaza y los reproches a Más Madrid sobre la condena de la violencia de Hamás. "Nosotros hemos condenado en todo momento las acciones que se producen contra civiles o los actos del 7 de octubre. Lo hicimos desde el primer momento. Pero me gustaría que al señor Almeida, que ha repetido hasta en 10 o 12 ocasiones esta palabra Hamás, le oyéramos con la misma contundencia una sola palabra para las víctimas de Gaza, porque es lo que no le hemos visto", ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que el regidor negó el genocidio en Gaza durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad y no ha condenado "en ningún momento" lo que está ocurriendo en Palestina. "Vimos como se retrataba con sus palabras y después ha tratado de victimizarse de la peor manera", ha apuntado.

Igualmente, el portavoz en funciones de Más Madrid ha defendido que las protestas convocadas para el domingo son "pacíficas" y han sido convocadas por la sociedad civil, aunque cuentan con el apoyo de la formación. "La sociedad española está mostrando, como siempre ha hecho, que su corazón está con las víctimas de este absoluto genocidio y de esta absoluta barbaridad. Y también en Madrid, eso lo vamos a ver en las calles", ha dicho.

Así, ha insistido en que Más Madrid ha hecho un llamamiento a la participación en esas protestas pacíficas porque ningún evento cultural o deportivo "se puede convertir en un escaparate para blanquear el genocidio como si aquí no pasara nada". "Creo que tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguir rompiendo el silencio y eso es lo que está haciendo la sociedad civil y, por supuesto, nosotros queremos acompañarles", ha zanjado.