Rubiño desea que los madrileños "no tengan que encomendarse a ninguna virgen para poder pagar una vivienda"

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha deseado que los madrileños "no tengan que encomendarse a ninguna virgen para poder pagar una vivienda".

Lo ha hecho a su llegada a la misa en la Catedral de la Almudena por el día de la patrona de la ciudad, donde ha remarcado que Madrid es "una de las ciudades en las que más rápido está subiendo el precio de los alquileres".

"Madrid es pasto de la especulación inmobiliaria y necesitamos un Gobierno, tanto municipal como autonómico, que se haga cargo de este problema, que es una de las mayores preocupaciones de los madrileños", ha subrayado.