MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal Eduardo Rubiño encabeza la delegación de Más Madrid en el Congreso de Los Verdes Europeos que celebrarán en Lisboa desde este viernes y hasta el domingo, han informado fuentes de la formación política.

La dirección autonómica de Más Madrid estará presente este fin de semana en el 40º Congreso del Partido Verde Europeo con una representación en la que, junto al portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de la capital, participará el responsable de Análisis Político y Programa, Héctor Tejero, y la responsable de Relaciones Institucionales y diputada autonómica Marisa Escalante.

Rubiño tomará la palabra en un panel promovido por el grupo Verde del Parlamento Europeo el sábado 6 a las 14 horas sobre la crisis de vivienda en Europa. Lo hará junto a eurodiputados, expertos y otros cargos locales de diferentes países.

El portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid abordará "el impacto de las políticas urbanísticas y de vivienda del PP en Madrid en la espiral especulativa y la turistificación de la ciudad", con foco en "la inacción ante los fondos buitres o la impunidad de los pisos turísticos ilegales".

Para Más Madrid la asistencia a este Congreso es parte de "una apuesta estratégica por tejer alianzas frente a la internacional del odio con fuerzas hermanas que abogan por las políticas ambientales que garantizan el futuro y la justicia social".

Lo hacen con "fuerzas que han venido trabajando su arraigo territorial y están en proceso de crecimiento, como el partido portugués Livre, los Verdes de Inglaterra con el impulso del nuevo liderazgo de Zacks Polansky o la Izquierda Verde danesa, que acaba de ganar la Alcaldía de Copenhague".