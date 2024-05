Rubiño pide irónicamente a Fanjul el "listado permitido de insultos" después de que Ortega les califique de Hamás Madrid

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, ha pedido irónicamente al presidente del Pleno, Borja Fanjul, que le pase el "listado permitido de insultos" después de que el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, les haya calificado durante todas sus intervenciones como 'Hamás Madrid'.

Fanjul ha querido continuar con la celebración del Pleno, no sin antes llamar al orden a Rubiño por seguir reclamando sin tener el turno de palabra. El presidente del Pleno ha argumentado que Más Madrid se ha referido a su vez a Vox como "ultraderecha".

Durante su intervención para pedir el cese de Fanjul por la constitución del Grupo Mixto, cuando se ha producido este rifirrafe dialéctico, Rubiño ha empezado condenando los asesinatos en Gaza. "Asesinar a niños mientras duermen, decapitándolos, matar a cientos de personas en los campos de refugiados cuando se suponía que eran una zona segura, calcinar mujeres en sus tiendas de campaña, no puede llamarse legítima defensa por la supervivencia, como dijo con esas palabras miserables el señor alcalde de nuestra ciudad", ha condenado.

"Y a mí me enorgullece que hoy nuestro país reconozca al Estado palestino. No es suficiente pero no sé si ustedes pueden dormir tranquilos poniéndose de parte de un genocidio el lugar del derecho internacional", ha manifestado.

"Una previa para el portavoz de 'Hamás Madrid', violar a mujeres y niñas, decapitar a ancianos, secuestrar a jóvenes no es legítima defensa, es terrorismo de sus amigos de Hamás", ha replicado Ortega Smith.