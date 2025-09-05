Rubiño va a Pleno del Estado de la Ciudad como alternativa a Madrid de "decorado para turista y alfombra a especulación"

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, irá al Pleno del Estado de la Ciudad del lunes presentado a su formación como la alternativa al Madrid "decorado de cartón piedra para turistas y alfombra roja para fondos buitre y especuladores" que ofrece el PP.

Rubiño sustituirá a la portavoz del grupo, Rita Maestre, de baja por maternidad. En un comunicado ha adelantado que irá a la sesión extraordinaria del lunes con "la misma energía y compromiso" con el que Más Madrid trabaja cada día para ofrecer una alternativa al gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Frente a un alcalde que lo que hace es pisar más Miami que Villaverde, Usera o Vallecas, creemos que alguien tiene que preocuparse de cómo esta ciudad se le hace cada vez más cuesta arriba a la mayoría de familias trabajadoras madrileñas, a los jóvenes y a los adultos", ha argumentado Rubiño.

La principal fuerza de la oposición defiende otro modelo "que preserva todo lo bueno que tiene Madrid", ciudad que aman y que creen que "ahora mismo está en riesgo". Propondrán "soluciones a la crisis de vivienda, al abandono y a la suciedad que se ceba con los barrios del sur y del este, a la impunidad de los pisos turísticos ilegales que están carcomiendo Madrid o que hace frente a esa carestía que se está instalando en la vida de la ciudad y que está expulsando a muchos vecinos y vecinas".

"Veremos si Almeida mira de frente estas cuestiones, estas realidades o se esconde detrás de su cháchara habitual contra la izquierda y contra el Gobierno central", ha retado al primer edil.