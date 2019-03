La Sala de Arte Joven expone sobre las relaciones de interdependencia que definen los ecosistemas sociales

Publicado 27/03/2019 18:05:48 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Arte Joven presenta la exposición 'We Are Still Alive, like Hydrogen and Oxygen', uno de los proyectos ganadores de la X edición de la convocatoria 'Se busca comisario', con la que la Comunidad de Madrid apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes comisarios.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, podrá visitarse hasta el 19 de mayo, con entrada gratuita. Esta muestra, comisariada por Alejandro Alonso Díaz, se aproxima a las relaciones de interdependencia que definen nuestros ecosistemas sociales.

Una exploración sobre los diversos tipos de ecología que existen entre la materia viva y la inerte, y que atraviesan estructuras biológicas, culturales y económicas dentro de una sociedad globalizada y ultraconectada.

La exposición, que ha sido inaugurada hoy por Maria Pardo, directora general de Promoción Cultural, toma su título de una idea del libro In the Wake, de Christina Sharpe: "durante la historia de la esclavitud, miles de cuerpos fueron arrojados al océano, siendo devorados por animales acuáticos".

De este modo, los átomos de los esclavos continúan dispersos en los océanos (a semejanza de los restos de ballenas muertas, que son devorados por otras formas de vida acuática), soportando el ecosistema de la economía global: "Todavía vivos, como hidrógeno y oxígeno".

A través de esta metáfora con el medio oceánico, según la Comunidad, la muestra es "un intento de visibilizar las relaciones de dependencia entre los diversos ecosistemas existentes, la extinción masiva de los mismos y su relación con la hegemonía del racionalismo occidental".

Al pensar en el futuro de nuestro planeta como algo unido a formas de conectividad como la simbiosis o la hibridación, se manifiesta más que nunca el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas.

El proyecto incluye obras de Forensic Oceanography, Jenna Sutela, Julia Morandeira, Alfonso Borragán, Martín Llavaneras, Alma Heikkila y Evan Ifekoya, que comparten un fuerte componente sensorial que refleja la preocupación de los artistas por trascender los modos en los que la cultura, el museo y la sociedad se construyen en torno a formas identitarias.

La obra de estos siete artistas conforma un propio ecosistema centrado en formas de discursividad no antropocéntricas, a través de trabajos en vídeo, estadística, performance, instalación, activismo y escultura, favoreciendo el ensamblaje de ideas y formatos.

SOBRE 'SE BUSCA COMISARIO'

La convocatoria 'Se busca comisario' es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que apuesta por el desarrollo de nuevos modelos curatoriales que den visibilidad a la creación emergente y faciliten el acceso al mundo profesional de los jóvenes comisarios.

Tiene como finalidad la selección de dos propuestas expositivas elaboradas por jóvenes comisarios independientes para desarrollar una buena parte de la programación de la Sala de Arte Joven.

El jurado de la X edición, de la convocatoria de 2018, seleccionó '#Sororidades Instagramer', a cargo de Ana Cebrián y Carmen Oviedo, y 'We are still alive, like hydrogen and oxigen', de Alejandro Alonso Díaz.