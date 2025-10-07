Salen a subasta 550 dispositivos electrónicos de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, desde móviles a un dron

Los portátiles son los dispositivos más numerosos en esta subasta y ascienden a un total de 420 unidades

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid subasta 550 dispositivos electrónicos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos, desde teléfonos móviles a ordenadores, tablets, cámaras de fotografía y vídeo, consolas de juegos, libros electrónicos y hasta un dron.

Todos ellos han pasado a ser propiedad municipal tras estar dos años depositados en la Oficina. Los beneficios obtenidos se incorporarán a los presupuestos de la corporación como ingreso en la Tesorería Municipal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La subasta online se abre desde este martes a las 17 horas y permanecerá activa en la web de Surus Inversa www.escrapalia.com hasta el 23 de octubre a las 12 horas. Además de las pujas virtuales se podrán realizar visitas para ver en persona los objetos desde el 13 octubre a las 12 horas hasta el 16 a la misma hora. Será en la calle Nicolás Morales 38, en el distrito de Carabanchel.

DESDE 21 HASTA 863 EUROS

La subasta está organizada en 138 lotes, configurados por tipología de objetos para obtener el mejor precio de remate. El precio de los lotes oscila entre los 21,10 euros por un portátil a los 863 euros por un lote de 39 ordenadores de diferentes marcas.

Los dispositivos ofertados han pasado por un proceso de borrado seguro de datos antes de ser puestos a la venta, en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.

Los portátiles son los dispositivos más numerosos en esta subasta, con un total de 420 unidades, que se podrán adquirir tanto de forma unitaria como por lotes. Entre ellos se ofertarán para puja 65 unidades de MacBook de Apple: se pueden adquirir unidades sueltas desde 40 euros de precio de salida o lotes de hasta 26 MacBooks por 637 euros. El ordenador más caro ofrecido de manera individual es un Surface Pro 3 con TFT táctil y 12 pulgadas, que tiene un precio de salida de 89 euros.

Saldrán a subasta 31 unidades de tabletas, la mayoría de la marca Samsung, aunque también hay ejemplares de Huawei o Sony. La más económica es una GRAVITY2-4G 32GB, disponible a partir de 25 euros. Podrán encontrase lotes de hasta quince unidades con precio de salida de 330 euros.

Los teléfonos móviles a subastar están agrupados en lotes que incluyen desde dos unidades el más pequeño, con precio de salida de 46 euros, hasta doce unidades el lote más voluminoso, al que se podrá optar desde los 266 euros.

Los amantes de la fotografía podrán encontrar 19 cámaras fotográficas compactas y réflex a adquirir en lotes individuales, o de dos y hasta de tres cámaras. La más económica, una Nikon Coolpix L11, saldrá a puja por 27 euros. También se subastarán cámaras de acción, la mayoría de la marca GoPro, desde 23 euros, además de un dron con precio de salida de 28 euros.

CONSOLAS Y LIBROS ELECTRÓNICOS

La subasta también ofrecerá 62 libros electrónicos de marcas como Kindle, Kobo, Tagus o Sony, que podrán adquirirse de forma individual, desde los 23 euros, o por lotes de hasta 10 Kindle de Amazon por 225 euros.

Se ofrecerá un total de 25 consolas de videojuego: de sobremesa, como la Play Station; de viaje, como la clásica Nintendo DS o la PSVita de Sony; o híbridas, como la Nintendo Switch, de las que se ofrecen quince unidades, cada una de ellas con precio de salida de 25 euros.

A lo largo de 2024, la oficina municipal recibió más de 77.800 objetos, la gran mayoría de ellos procedentes del aeropuerto de la ciudad. El objetivo de la subasta es fomentar la economía circular Transcurridos dos años desde el depósito de los mismos, si no han sido reclamados por sus propietarios ni por la persona halladora, pasan a disposición municipal para darles una segunda vida. Si no pueden ser aprovechados por ninguna unidad municipal, aquellas piezas que se encuentran en buen estado se enajenan mediante subasta.