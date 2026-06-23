El Samur premia por su patrona a Christian Gálvez y al personal técnico del Cifse

Participantes en el simulacro durante la celebración de la formación sanitaria básica impartida por el Samur-PC, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta actividad, dirigida a los voluntarios inscritos para los actos de la próxima visita apostólica - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Samur ha entregado los premios por su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al presentador Christian Gálvez; al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, Javier María Galván; los polideportivos municipales Triángulo de Oro y Daoiz y Velarde; a la Comisión Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias; a la jefa de Sección de Cardiología del Hospital de La Paz, Sandra Ofelia Rosillo; al jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico, Fernando Martínez, y al personal técnico del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha presidido el acto institucional elogiando "la voluntad de excelencia" de sus profesionales y voluntarios, que hace que los madrileños sitúen a este servicio municipal entre los mejor valorados, "una valoración aún mejor entre sus pacientes: 9,5 puntos sobre 10".

Incluso ha comparado la imagen de la patrona --presente en el acto desarrollado en el Cifse con un cuadro que ha presidido la entrega de premios-- con la acción del Samur. "La mano que coge la Virgen al niño Jesús, con esa cara un poco de susto, es muy similar" a la mano que da el Samur a todo aquel que necesita su servicio, ha comparado.

UNA MEDIA DE ACTIVACIONES DE 443 DIARIAS

Almeida ha recordado que el año pasado Samur-PC tuvo una media de 443 activaciones cada día y su mejor dato histórico de supervivencia a los siete días en pacientes críticos, con el 93,4%, aumentando día a día la calidad de su respuesta asistencial.

Tampoco se ha olvidado de actuaciones concretas, como la atención de dos partos en una sola guardia el pasado 22 de abril o el reciente despliegue durante la visita del Papa León XIV. Desde 2019 se ha incrementado su presupuesto en un 61%, su plantilla un 27%, se han construido diez nuevas bases, se ha renovado su flota de vehículos y se han incorporado las últimas tecnologías.

En el acto se ha reconocido la labor de diversas instituciones y personas con los que ha colaborado Samur-PC en el último año, con un apartado especial para sus propios profesionales, que han recibido las insignias por las horas de servicio prestadas, además de los galardones a las actuaciones más distinguidas y a los compañeros jubilados y fallecidos.