Samur Social continúa movilizaciones por problemas en nóminas, con las libranzas o por los doce meses sin lavandería

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Samur Social han continuado este lunes sus movilizaciones en forma de paros parciales "por unas condiciones laborales dignas", después de llevar meses acumulando problemas en las nóminas, como reducción de libranzas o que no cobren los complementos de festividad y nocturnidad, o sumar un año sin el servicio de lavandería, lo que ha derivado en la aparición de chinches en la tercera planta de la sede, en el número 10 de la Carrera de San Francisco.

Es la segunda concentración que convocan y la respuesta a "una concatenación de problemas con la empresa" licitadora (Atende, filial de Clece), desde hace año y medio, han explicado a Europa Press desde el comité de empresa.

La situación se ha agravado desde que el convenio que les rige bajó 22 horas la jornada máxima anual, sin reducción salarial y, en lugar de aplicar esa reducción "de manera diaria, con uno o dos minutos, lo que corresponda al nivel de trabajo efectivo, lo que hace la empresa es bajar 14 minutos diarios a cambio de quitar libranzas". Eso se traduce en "un defecto de horas".

"El espíritu del convenio era trabajar 22 horas menos anuales pero cobrar lo mismo. La empresa lo aplica de tal manera que nos encontramos con más jornadas anuales, por lo que nos cuesta más dinero venir a trabajar. Hay compañeros que llegan a devolver nueve días anuales de trabajo", han cuantificado.

Esto supone que haya trabajadores "que tienen hasta nueve días de devolución, con lo que supone de gasto económico del transporte y la no conciliación". "Y además al ser el complemento de nocturnidad el que quitan, si a nuestro salario, que es bastante precario, le van quitando pues lo precarizan aún más".

EL ABONO DE LOS COMPLEMENTOS

Otro de los motivos de la protesta responde a que desde que entró la nueva licitadora tiene "problemas con las nóminas todos los meses un porcentaje muy elevado de la plantilla", concretamente porque "no pagan los complementos de festividad o de nocturnidad". No es que los abonen con retraso, es que la empresa ha decidido que "en la nómina no entran esos complementos y no te los pagan".

"Se hace una reclamación a la empresa, se solicita que se por qué no están esos complementos y muchas veces o no se obtiene respuesta, o te dicen que está bien pagado. De modo que sólo te deja la vía judicial para la reclamación", han explicado desde el comité de empresa.

La lavandería es otro de las columnas de las reivindicaciones de los trabajadores. Antes de la entrada de esta nueva licitadora, los trabajadores del Samur Social contaban con un servicio de lavandería para sus uniformes, esencial en una actividad en la que se acude a domicilios donde puede haber "chinches o riesgo biológico".

PRESENCIA DE CHINCHES

"Al poco de entrar la empresa quitó el servicio de lavandería de nuestros uniformes", han señalado. La inspección de trabajo tuvo conocimiento de esta situación y lo denunció, lo que supuso que los tribunales dictasen que tenía que volver el servicio anulado y una multa para la empresa, una sanción económica, recurrida por la licitadora. "Y mientras seguimos a la espera", han explicado los trabajadores concentrados, que tienen que llevarse los uniformes a casa para limpiarlos.

"En la central hemos tenido hasta hace nada chinches en la tercera planta. Decían que eso no iba a pasar, que era una cosa que nos inventábamos nosotros sobre los riesgos pero la tercera planta del edificio tiene chinches", han advertido.

La desinfección de insectos de ese punto de la central la ha realizado una empresa del grupo Clece. "Pero la consigna, que es donde guardamos material de los usuarios, además de material de la unidad móvil, no se ha desinfectado. Tampoco el ascensor que usamos, tanto trabajadores como usuarios. Entienden que no hay ningún riesgo en el ascensor ni en la consigna", han trasladado.

Desde el comité de empresa también han señalado la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio "saca un concurso, un pliego y desgraciadamente se lo lleva la empresa que más barato lo haga, lo que implica que, al ser lo más barato, el servicio se ve muy deteriorado", algo especialmente grave "en el sector social, que está muy precarizado a nivel salarial y en las condiciones".

Los trabajadores están a la espera de reuniones que tienen con la oposición y el debate de esta situación en el Pleno de Cibeles de este viernes. En función de cómo vaya posicionándose el Ayuntamiento volverían a reunirse los trabajadores en una nueva asamblea para decidir si continúan con los paros o incluso van a la huelga.

EL AYUNTAMIENTO REMARCA QUE EL CONVENIO INCLUYE UNA MEJORA HORARIA

Desde el área social del Ayuntamiento, con José Fernández al frente, han remarcado en declaraciones a Europa Press que la relación contractual de los trabajadores es con la empresa adjudicataria del servicio y no con el Consistorio pero, en cualquier caso, se han comprometido a escuchar las reivindicaciones de los trabajadores del Samur Social.

También han puntualizado que el paro parcial convocado por un sindicato de los trabajadores pertenecientes a la empresa adjudicataria del contrato de Samur Social no afecta a toda la plantilla ni a todos los servicios que desde este recurso municipal se prestan.

En cuanto al cuadrante anual de jornadas, desde el área de Gobierno han reconocido que ha podido sufrir modificaciones atendiendo al actual convenio de Acción e Intervención social pero que "contempla una mejora de reducción horaria al pasar de 1.750 horas en 2022 a 1.728 horas en 2024". "Su aplicación requerirá ajustes necesarios", han subrayado.

Respecto a la lavandería, el Ayuntamiento ha indicado que esta prestación no está incluida en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, por lo que el Consistorio "no puede exigirlo a la empresa". "No obstante, ante situaciones concretas, como contacto con vectores o posibilidad de riesgo biológico, la limpieza de los uniformes está garantizada por parte de la empresa", han añadido.