San José será festivo en la Comunidad en 2027 y la celebración de la Asunción se trasladará al lunes 16 de agosto

Archivo - Un grupo de mujeres fotografían la solemne bajada anual del cuadro de la Virgen de la Paloma, en la iglesia de La Paloma y San Pedro el Real, a 15 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el decreto que establece el calendario laboral de 2027, año en el que se prevén 14 días festivos, entre ellos San José y la Asunción, que se trasladará al lunes 16 de agosto.

Dos de los festivos serán de carácter local, que fijará cada ayuntamiento conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La competencia para fijar el calendario de festivos no laborables corresponde al Consejo de Gobierno, si bien esta cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región.

El decreto aprobado hoy será remitido al Estado con las 12 fechas fijas, y a las que cada ayuntamiento de la región incorporará las que les corresponden. El 2 de mayo mantiene su condición de Fiesta de la Comunidad de Madrid, aunque no figura en el calendario al coincidir ese día en domingo.

FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2027

- 1 de enero (viernes), Año Nuevo.

- 6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor.

- 19 de marzo (viernes), San José.

- 25 de marzo, Jueves Santo.

- 26 de marzo, Viernes Santo.

- 1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo.

- 16 de agosto (lunes), traslado de la Asunción de la Virgen.

- 12 de octubre (martes), Fiesta Nacional de España.

- 1 de noviembre (lunes), Día de Todos los Santos.

- 6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.

- 8 de diciembre (miércoles), Día de la Inmaculada Concepción.

- 25 de diciembre (sábado), Natividad del Señor.