San Sebastián de los Reyes precintará el próximo lunes la escuela privada El Ardal, que no tenía licencia de actividad

La Consejería de Educación trabaja para escolarizar el alumnado afectado

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha anunciado que el próximo lunes 13 de octubre precintará la escuela privada 'El Ardal' por carecer de licencia de actividad y no cumplir voluntariamente con la orden de suspensión.

El cierre se producirá después de que la Justicia rechazase, en cuatro resoluciones y dos juzgados distintos y "de manera taxativa" las medidas cautelarísimas y cautelares, solicitadas por el Centro y una Asociación vinculada a este, que buscaban frenar el cierre, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que el suelo sobre el que asienta esta escuela está calificado como no urbanizable de especial protección, algo que conocían sus promotores desde sus comienzos, y que impide la legalización de su actividad.

Los informes técnicos-jurídicos y las sentencias dictadas entre los años 2003 y 2014 desestimaron sus pretensiones, así como las órdenes de cese de actividad emitidas por el consistorio desde el año 2002, y que fueron confirmadas en los tribunales en resoluciones firmes en 2003 y 2005.

AUTORIZACIÓN EDUCATIVA

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han confirmado a Europa Press que se están iniciando los trámites para la revocación de los permisos educativos, que son los que le competen y que siempre están condicionados a que los centros dispongan del resto de licencias necesarias que tramitan otras administraciones.

En este caso, el centro no cuenta con las licencias de actividad y funcionamiento, ni las licencias urbanísticas, que exige la normativa autonómica para autorizar la impartición de educación en cualquiera de sus etapas.

La Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial Norte, en coordinación con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, está trabajando para garantizar a todas las familias la escolarización de sus hijos en centros cercanos a sus domicilios.

RESPONSABILIDAD DEL CENTRO

El Ayuntamiento ha responsabilizado a la dirección del centro educativo de la "situación intolerable y de desamparo" de las familias, y que tendrá las "oportunas consecuencias judiciales". Ha recalcado que antes de la finalización del curso pasado se advirtió al centro de que debía cesar en su actividad y que la orden de suspensión de la actividad le fue notificada a la dirección durante el mes de junio.

A pesar de ello, según ha afirmado el Gobierno municipal, la dirección del centro inició el curso con normalidad, obviando esta coyuntura y sin informar a las familias y a los trabajadores de esta situación. Ha lamentado las "numerosas mentiras que han sido vertidas en algunos medios y redes sociales y la difamación a políticos y funcionarios, afirmando que tienen intereses urbanísticos en dichos terrenos".

Asimismo, han subrayado que no hay instrumento urbanístico alguno en marcha y que se trata de una propiedad privada de los responsables del centro. También han criticado que "se hable del perjuicio para un centro de educación especial, cuando únicamente tiene autorización educativa para impartir Educación Infantil y Primaria en sus modalidades ordinarias".