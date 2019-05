Sánchez Mato disfruta de las fiestas de Aluche, donde también sirve cañas, en la jornada de reflexión

Publicado 25/05/2019 14:16:59 CET

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Madrid en Pie Municipalista a la Alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha defendido que no se le da "nada mal" servir cañas y que así lo ha "demostrado" durante su turno de barra en la caseta de Ahora Madrid en las Fiestas de Aluche, frente a "algunos indocumentados" que "decían que tiraba mal las cañas".

Así ha bromeado el aspirante a la Alcaldía en declaraciones a los medios de comunicación en su jornada de reflexión desde las Fiestas de Aluche, donde ha explicado que hoy le "tocaba turno de barra en la caseta de Ahora Madrid" y que ha estado "con compañeras y compañeros compartiendo unas cañas y unos pinchos de tortilla".

"Decían que tiraba mal las cañas al principio, algunos indocumentados, y creo que he demostrado claramente que no se me da nada mal", se ha defendido Sánchez Mato.

Asimismo, aunque "no es día ni momento para pedir voto", el candidato de IU-Madrid en Pie ha animado a la gente a que "se vengan a las Fiestas de Aluche" y ha asegurado que se lo van a "pasar genial" con un "programa espectacular".