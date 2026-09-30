Saniclown celebra este fin de semana en el Price su gala solidaria 'La pluma mágica' inspirada en Dumbo - TEATRO CIRCO PRICE

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Saniclown, asociación dedicada a llevar el clown a hospitales de la Comunidad de Madrid, celebrará este fin de semana en el Teatro Circo Price su 'Gala Saniclown 2026', una cita solidaria que busca recaudar fondos para mantener sus visitas a pacientes hospitalizados y que este año lleva por título 'La pluma mágica'.

La gala, incluida en la programación del Mes del Payaso del Teatro Circo Price, está dirigida a todos los públicos y contará con entradas desde 10 euros.

El espectáculo estará inspirado en la pluma de 'Dumbo', símbolo de confianza, imaginación y superación de los propios límites, y propondrá además al público acudir en pijama para convertir la cita en una gran fiesta de pijamas.

Saniclown trabaja desde hace más de 22 años con clowns especializados en hospitales de la Comunidad de Madrid y plantea esta gala anual como un encuentro entre el arte, el humor y la solidaridad, además de como una oportunidad para mostrar el impacto del clown en pacientes, familias y profesionales sanitarios.

La Gala Saniclown 2026 estará conducida por Maximiliano Stia como maestro de ceremonias y contará con la participación, de forma altruista, del Duo La Belle École, formado por Hugo García Miró y Samuel Peñas de Castro; Clara Bernet, con una propuesta de rueda Cyr; Anastasia Karampournioti, especializada en cuerda volante, y el Circo Imaginario de Ale Hop.

El programa combinará acrobacia, movimiento, humor y artes circenses con propuestas centradas en la poesía del movimiento y la fantasía visual.

La organización destaca que la participación altruista de los artistas y la colaboración del público permiten mantener las visitas de los payasos de hospital, una labor que Saniclown desarrolla desde hace más de dos décadas en centros sanitarios madrileños.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La propuesta incorpora un guiño a las personas hospitalizadas mediante la invitación a acudir en pijama, con la intención de crear un espacio de juego, ternura y diversión. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto.

El espectáculo cuenta además con medidas de accesibilidad y dispone de butacas reservadas para personas que necesiten intérprete de lengua de signos, disponibles en las taquillas del Teatro Circo Price y de Casa de Panadería, así como mediante reserva previa.