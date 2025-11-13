La sanidad pública de la Comunidad es reconocida por su excelencia en los Premios New Medical Economics 2025

La sanidad pública de la Comunidad, reconocida por su excelencia en los Premios New Medical Economics 2025. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha sido reconocida este miércoles por su excelencia en los premios de la revista New Medical Economics, que cada año distinguen los méritos de instituciones y profesionales en el ámbito sanitario.

Así, el Hospital Gregorio Marañón ha recibido el de mejor política de RSC/Calidad por su modelo de hospitalización a domicilio; el Hospital Fundación Alcorcón, con la mejor labor de humanización sanitaria por su proyecto de atención al paciente crítico más allá de la UCI, mientras que la mejor iniciativa de transformación asistencial ha sido para el Virgen de la Poveda (Villa del Prado) por su reorganización siendo un centro de media estancia, ha indicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado en el acto de entrega de los galardones en el Hospital Clínico San Carlos y en el caso de la Fundación Alcorcón, ha resaltado "su estrategia de humanización" para reducir "las secuelas en los pacientes", haciendo que la medicina se vea desde "un punto de vista más cercano".

Por otro lado, sobre el Gregorio Marañón, se ha referido a la acreditación internacional Joint Commission por su proyecto de hospitalización a domicilio, el primer centro en Europa en obtenerla por su calidad clínica.

Por último, ha destacado "la reorganización asistencial" del Hospital Virgen de la Poveda, que ha permitido "una mayor especialización" de sus profesionales y, con ello, "una mejor atención" centrada en la persona.