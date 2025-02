Sanz acusa al Gobierno de deslealtad, falta de información y de no cumplir su competencia en su política migratoria

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha acusado este viernes al Gobierno de España de ser "profundamente desleal", de no darles ningún tipo de información y de no cumplir sus competencias en materia de política migratoria.

"Lo que tiene que ver con el posible número de personas que pudieran llegar a Madrid nunca nos dicen nada, no sabemos nada. No sabemos nada ni de estas personas que pudieran venir ni sabemos tampoco las que están viniendo realmente a ese cuartel que es Arteaga, en la zona de Carabanchel, las personas que ya allí han estado, dónde están después, qué atención se les está dando después, en fin", ha respondido, preguntado por los periodistas tras el balance de la actividad de los Bomberos del Ayuntamiento en 2024.

Por eso, la vicealcaldesa ha tildado de "profundamente desleal" lo que está haciendo el Gobierno de España con la política migratoria, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, cuando es un tema "de especial sensibilidad". "No se puede tratar a las personas de esta manera y sobre todo a las Administraciones a las que luego se les va a exigir que se les dote de recursos, no darle una sola información", ha apostillado.

Sobre las informaciones de que el Gobierno habría llegado a un trato para no repartir migrantes llegados a Canarias a las comunidades de Cataluña y País Vasco, Sanz ha mostrado su "total y absoluto rechazo". "No es de recibo. Ya está bien de hacer desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras para dormir una noche más en la Moncloa. No es justo y, por lo tanto, nosotros lo que vamos a exigir es tener información y a partir de ahí en fin tomaremos las decisiones al respecto", ha insistido.

Respecto a los centros municipales de emergencia temporal para solicitantes de asila, la vicealcaldesa ha indicado que la situación es "complicada" fruto de la demora en las citas para solicitud de asilo. Así, ha indicado que tanto el centro de las Caracolas como el de Mejía Lequerica están al 100%, "como toda la red con la que cuenta el Ayuntamiento de Madrid".

"Nosotros damos una primera respuesta de emergencia pero quien tiene la competencia exclusiva en protección internacional es el Gobierno de España y lamentablemente no le está dando una respuesta a esas personas. En el primer semestre del 2024 hablábamos de unas 70 días de media lo que estaban esas personas en esos centros y ahora son más de 130 y no está viendo salida de esas personas y, por lo tanto, tampoco plazas libres para que puedan entrar nuevas personas", ha explicado.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha explicado que el Gobierno local ha incrementado la red, con la creación del centro de las Caracolas, pero considera que tiene que haber una respuesta del Gobierno, que no ha dado pese a las reuniones que han solicitado al Ministerio de Migraciones.

"La realidad es que ya no hay una sola respuesta y nos están tomando medidas para dar solución a todas estas personas insisto nosotros hacemos la atención inicial a esa emergencia que se produce pero la competencia exclusiva así lo dice la normativa es del Gobierno de España en materia de protección internacional y simplemente no están cumpliendo con su competencia", ha concluido.