Sanz asegura que ha tenido "más contacto" con la nueva delegada del Gobierno en diez días que con Martín en tres años

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMEINTO DE MADRID

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado que ha tenido "más contacto" con la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, en los diez días que lleva en el cargo que con su antecesor, Francisco Martín, durante los "tres años largos" que estuvo al frente de la institución.

"Le podría decir que he tenido más contacto en estos diez días con la nueva delegada del Gobierno que con el anterior delegado en cuatro años, que han sido tres años largos que ha sido delegado del Gobierno", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, al ser preguntada por las relaciones con la nueva responsable de la Delegación.

La vicealcaldesa ha explicado que estos contactos se han producido no solo por el desalojo de la "acampada ilegal" de la Puerta del Sol, sino también por las amenazas y los llamamientos de 'Blocus' durante el pasado fin de semana. "Hemos estado en contacto, ha habido información compartida, insisto, cosa que no había ocurrido con el anterior delegado del Gobierno", ha recalcado.

En este sentido, Sanz ha cargado contra Francisco Martín, al que ha acusado de haber roto la interlocución con las administraciones madrileñas "prácticamente desde el inicio", cuando, según ha afirmado, "decidió que no quería tener una relación institucional normal ni con esta casa (en referencia al Ayuntamiento) ni con la Comunidad de Madrid".

PRÓXIMAS REUNIONES CON ALMEIDA

Por otro lado, la vicealcaldesa ha avanzado la intención de reuniones institucionales en los próximos días con la nueva delegada del Gobierno y que incluirán previsiblemente un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Lógicamente estamos trabajando y en próximos días habrá reuniones a nivel institucional, no solo con la parte de seguridad, sino con el propio alcalde de Madrid, igual que ha ocurrido también con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha detallado.

"Creo que es en ese sentido muy evidente lo que le digo, que en diez días ha habido más contactos y más comunicación de los que ha habido durante todos estos años", ha zanjado.