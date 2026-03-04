Sanz cifra en 80.000 las entradas vendidas para la F1 y espera que contribuya a seguir desestacionalizando el turismo

Archivo - La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, interviene durante la activación de la cuenta atrás para el GP de España - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, aspira a que el Gran Premio de F1 "sea el mejor premio del calendario", una prueba para la que ya se han vendido 80.000 entradas, y que contribuya a seguir desestacionalizando el turismo en la ciudad.

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que se dan las condiciones para "hacer muy atractivo ese Gran Premio" y que repercuta positivamente en el día a día de la ciudad, que confía en recibir "un turismo de alto impacto que genere menos molestias y que influya en la capacidad económica, en el empuje y en la creación de empleo de una manera muy relevante".

La capital ya ha conseguido desestacionalizar el turismo porque "no hay un periodo valle en verano, como ocurría en años anteriores". "No estamos en agosto igual que en diciembre pero bastante cerca en cuanto a las personas que vienen y ahora lo que estamos tratando sobre todo es de descentralizarlo, que no sea sólo lo que es estrictamente la almendra central sino que haya muchos otros espacios que ver, como el entorno del Santiago Bernabéu, lo que está ocurriendo en el distrito de Carabanchel o en la Quinta de los Molinos", ha señalado.