Sanz confía en que "caiga todo el peso de la ley" sobre el policía municipal si Justicia concluyera que fue homicidio

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confía en que "caiga todo el peso de la ley" sobre el policía municipal de Madrid, actualmente fuera de servicio al estar de baja, si la Justicia concluyera que se cometió homicidio doloso en la asfixia a un hombre en Torrejón de Ardoz.

Desde la Plaza del Carmen, donde se ha rendido homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias hace 38 años, la también vicealcaldesa y portavoz municipal ha mostrado su deseo de que la Justicia "pueda actuar como debe y si se comprueba que esa situación ha sido así, que las pruebas están demostrando eso, pues que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona".

En todo caso, el equipo de Gobierno esperará a la resolución judicial, a la que siempre respetará porque siempre demuestran confianza hacia los tribunales, ha añadido.

La jueza de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha acordado mantener en libertad provisional al policía municipal de Madrid investigado por asfixiar hasta la muerte la noche del pasado 17 de junio a un joven en Torrejón de Ardoz.

La autopsia preliminar determinó que el chico murió de falta de oxígeno, lo que se denomina 'anoxia', y que también fue constatado por los sanitarios que asistieron al fallecido. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio cuando un agente estranguló a un joven de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.