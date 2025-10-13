Sanz confirma el Pleno sobre el aborto porque cumplen reglamento en sus plazos:"No somos el Congreso de los Diputados"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Insiste en que "es positivo y necesario ofrecer esa información" sobre el aborto

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa la celebración del Pleno extraordinario sobre el aborto propuesto por Más Madrid y PSOE --al sumar el número de concejales necesarios para celebrarlo-- porque el equipo de Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida cumple con el reglamento y con los plazos temporales que fija. "No somos el Congreso de los Diputados", ha lanzado con la vista puesta en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde Valdebebas, donde ha hecho una visita de obra al centro cultural del barrio, la vicealcaldesa ha confirmado la celebración del Pleno extraordinario que han forzado Más Madrid y PSOE, con el que pretenden revocar el acuerdo Vox-PP sobre el aborto "que vulnera los derechos de las mujeres".

El Pleno de Cibeles debatía en su última sesión ordinaria una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Este Ayuntamiento cumple con los reglamentos y, por lo tanto, ese Pleno se celebrará cuando corresponde, dentro de los plazos que reglamentariamente así está establecido. No somos el Congreso de los Diputados, donde se tienen paralizadas numerosas leyes de la oposición simplemente porque si se dejaran votar saldrían a favor", ha defendido Sanz.

"POSITIVO Y NECESARIO OFRECER ESA INFORMACIÓN"

La vicealcaldesa ha reiterado la posición del PP, que pasa por entender que "es positivo y necesario ofrecer esa información" sobre el aborto. Los grupos de la izquierda advierten de que el acuerdo promovido por Vox y apoyado por el PP "contraviene la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Además ambos partidos denuncian que este acuerdo "promueve la desinformación basada en la difusión de un supuesto 'síndrome post-aborto' que no existe, según la evidencia científica y los organismos internacionales de salud".

"Están en su derecho de opinar lo que consideren oportuno, nosotros hemos explicado ya por activa y por pasiva cuál es la posición del equipo de Gobierno municipal y, en todo caso, durante ese Pleno tendremos la oportunidad de volverla a dejar claro", ha repetido a los periodistas.

REGLAMENTO DEL PLENO

El artículo 48 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), consultado por Europa Press, indica que las sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas por "la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación".

El reglamento indica que ningún concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias del Pleno al año y que su celebración "no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, sin que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria". La izquierda registró la solicitud el pasado 6 de septiembre.

Si el presidente, Borja Fanuk, no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, "quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas".

SUPUESTO 'SÍNDROME POST-ABORTO'

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", enumeraba la concejala de Vox Carla Toscano sobre el supuesto 'síndrome post-aborto'.

Almeida reconocía días después del Pleno que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

"Es tan fácil como decir que el Ayuntamiento de Madrid únicamente quiere poner a disposición de las mujeres información relativa a las eventuales consecuencias del aborto como intervención quirúrgica que es. Y esa información no la va a dar Vox ni la va a dar el PP. En su caso se elaborará, como no puede ser de otra manera, por quienes saben de esto, que son los profesionales", defendía Almeida.