Sanz contesta a MM sobre pancartas propalestinas que el de Grupos "es un edificio municipal, no la sede de un partido"

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha contestado a las alegaciones presentadas por Más Madrid contra la potencial retirada de las pancartas propalestinas que el de Grupos Municipales, en la calle Mayor, "es un edificio municipal, no la sede de un partido".

El principal grupo de la oposición ha presentado alegaciones basándose en que en los despachos del edificio de Grupos impera su "libertad e independencia para su actividad política" y entienden que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, "carece de potestad para ordenar la retirada de símbolos o pancartas del edificio". A lo que suman una "falta de coherencia con otros precedentes en los que el propio Ayuntamiento ha exhibido pancartas, banderas y símbolos como muestra de solidaridad con otras causas", por ejemplo, Ucrania.

"Hablamos de un edificio municipal, no hablamos de una sede de un partido político y, por lo tanto, no se puede hacer un uso de sede de un partido político", ha replicado Sanz, que ha insistido en que "las normas son para todos, no hay una norma para la izquierda y para los grupos políticos y otra para el resto de ciudadanos".