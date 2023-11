Sanz cree que Sánchez se "arrodilla ante el independentismo golpista" y destaca el "enfado lógico" de los españoles

Asegura que "hay que dar una respuesta a todos y cada uno de los ataques que el Gobierno de España haga contra Madrid"



MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha valorado que el recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "ha arrodillado ante el independentismo golpista" y ha destacado el "enfado lógico y normal" de los españoles al respecto.

"Yo creo que hoy es un día triste, es un día aciago para la democracia española. Es la consumación de esos pactos de la vergüenza que el presidente Sánchez cerró, además fuera de España, con un prófugo de la justicia, esos pactos encapuchados que todavía no sabemos tampoco hasta dónde llegan", ha afirmado la vicealcaldesa en una entrevista con Europa Press, tras la investidura de Sánchez con el respaldo de 179 diputados del Congreso.

Considera la 'número dos' del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que esto no es "ninguna buena noticia" para los españoles ni para los madrileños.

"Desde Madrid, desde nuestras instituciones, vamos a defender todos y cada uno de los días nuestras instituciones, la igualdad entre los españoles y cualquier agravio o privilegio que se pretenda dar a unos españoles frente a otros", ha reivindicado.

La vicealcaldesa ha censurado que España "agravie" a Madrid ya que ha criticado que no hay "una sola petición" que se le haya concedido a esta región.

"Estamos viendo cómo funciona Cercanías, cómo 600.000 personas todos los días se ven afectadas por esas averías permanentes porque no hay inversiones en nuestra región. ¿Qué le voy a decir, por ejemplo, de la tasa de reposición de la Policía Municipal de Madrid que llevamos reclamando más de cuatro años y que no hay ni siquiera una respuesta? No se contestan a las cartas desde aquí. Y ahora esto se va a ver mucho más agravado, evidentemente", ha asegurado.

QUE PAGUEN LOS MADRILEÑOS LOS "PRIVILEGIOS"

También, ha cargado contra la condonación parte de la deuda a Cataluña, parte del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC, al calificarlo de "vergüenza".

"Lo que pretenden es que los paguen algunos, entre otros los madrileños, que son los que más aportan a la solidaridad nacional. Y, evidentemente, esa condonación de esa deuda y ese privilegio que se va a establecer específicamente nos va a impactar de una manera muy importante. Yo creo que es profundamente injusto y por supuesto que hay que dar una respuesta a todos y cada uno de los ataques que el Gobierno de España haga contra Madrid y contra los madrileños", ha afirmado Sanz.

Considera, además, que está "discriminación" se va a agravar en esta legislatura "indudablemente" porque Sánchez ha demostrado que "no tiene ningún tipo de límite ético, moral, ni político".

PROTESTAS EN FERRAZ Y CONDENA ACTITUDES VIOLENTAS

Sobre las protestas en la calle Ferraz de las últimas semanas, que se repitió ayer tras la investidura de Sánchez y que se saldó con siete detenidos, Sanz ha trasladado su apoyo a los manifestantes que lo hacen "de manera pacífica" pero ha condenado los hechos violentos.

"En Madrid el enfado de la gente es mucho porque además, entre otras cosas, estamos ante un fraude, el presidente del Gobierno de España antes de las elecciones no dijo que iba a hacer lo que ahora ha hecho, de hecho lo negó hasta dos días antes, nunca habló de esa amnistía y decía que jamás se haría", ha denunciado la portavoz municipal.

Sin embargo, ha afirmado que no le gustan las actitudes violentas en las calles de Madrid y espera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "puedan atajar esos comportamientos y que dejen de producirse indudablemente".

"Pero también quiero mostrar todo el cariño y el respeto por esas personas que se están manifestando en defensa de lo que entienden que es un ataque frontal al estado de derecho y a nuestra igualdad con los españoles", ha apostillado.