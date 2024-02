Sanz critica el "elitismo cultural" de Más Madrid con la 'mascletà' y su "profundo desprecio" a las tradiciones

Más Madrid alerta de la presencia de cuerdas, plásticos y cartuchos de petardos en la zona, lo que supone "contaminación" para el río Manzanares



MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha criticado este miércoles el "elitismo cultural" de Más Madrid con respecto a la celebración el pasado domingo de una 'mascletà' Madrid Río, así como su "profundo desprecio" a las tradiciones de otras regiones.

Así ha respondido la también delegada de Seguridad y Emergencias en la comisión del ramo, en respuesta a la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez, quien ha subrayado la afectación que tuvo la 'mascletà' a los animales que "se esconden, tiemblan e intentan escapar".

"Intentaron parar la mascletà por todas las vías y fracasaron. Exageraron, mintieron, insultaron y la verdad es que no les sirvió para nada. Más de 20.000 personas, esa es la realidad, asistieron a la 'mascletà'. Fue un éxito y una fiesta de la que disfrutó todo el mundo menos ustedes", ha asegurado la vicealcaldesa, quien se ha vuelto a referir a la celebración del solsticio de invierno durante el Gobierno de Manuela Carmena, en el puente de Toledo, con más de 130 kilos de pólvora.

Sanz ha valorado que la izquierda gobernando es "un desastre" y en la oposición sus miembros son "maestros de crear polémicas artificiales". "Tenemos también fotos de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, en las 'mascletàs' de las Fallas, fotos de Pedro Sánchez, de toda la izquierda. Entonces supongo que sería estupendo. Aquí, en cambio, ponen el grito en el cielo por un pato, y además con mentiras. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patas muy cortas", ha censurado.

"La hipocresía ni siquiera es lo peor, ni de lejos. Escuchando a la señora (Rita) Maestre o a la señora (Reyes) Marato se percibe algo muy preocupante, que es un profundo desprecio de las costumbres de otros. ¿Por qué odian las tradiciones de otros sitios de España? ¿Quién se creen que son? Se llenan la boca de plurinacionalidad, pero aquí dan su verdadera cara. Detestan lo popular y detestan las tradiciones", ha defendido la vicealcaldesa, quien ha afirmado que en Madrid se seguirán celebrando "tamborradas, mascletás valencianas, la Feria de Abril, castellers catalanes, la Hispanidad o el Oktoberfest".

Por su parte, la edil de Más Madrid ha hecho alusión al proyecto de renaturalización del río Manzanares que se acordó en 2018, algo que el PP dejó "tirado según llegó al Gobierno". ¿Quién necesita árboles, animales silvestres, mascotas y biodiversidad cuando puedes tener un espectáculo de petardos atronantes? Para muchas mascotas los petardos son sinónimo de un peligro inminente, lo que desencadena comportamientos como esconderse, temblar, intentar escapar, lo que aumenta el riesgo de pérdida o accidente e incluso la muerte", ha señalado.

Le ha preguntado también a Sanz por qué no la trasladaron a otro lugar, teniendo en cuenta los informes de ecologistas. "Va mucho más allá de la teoría, la trivialización de si ha muerto un pato o no, superemos las anécdotas. Han pasado cosas mucho más serias que a ustedes les provocan risa. A ustedes les provoca risa el no respetar la biodiversidad. Para nosotros es un tema esencial", ha defendido la concejala de Más Madrid.

A ello, ha añadido que en Madrid Río se ha podido observar una "disminución" de las aves en las zonas cercanas a Puente del Rey y "una gran cantidad de residuos en la zona después del paso de los servicios de limpieza". "Se han encontrado cuerdas, plásticos, trozos de cartón, cartuchos de los petardos, incluso a bastante distancia de donde se lanzaron. Es decir, eso supone contaminación para el río", ha criticado Sánchez.