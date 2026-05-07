Sanz critica a una izquierda "desesperada" que se acuerda de las placas del memorial de la Almudena "7 años después"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha criticado a la izquierda por sacar un tema de hace siete años como es la instalación de las placas del proyecto memorial del cementerio de La Almudena después de que Más Madrid haya denunciado públicamente su estado este jueves tras comprobar en una visita al Almacén de la Villa que están "rotas, en cajas y condenadas al anonimato".

"Qué desesperada tiene que estar la izquierda en esta ciudad para volver a sacar un tema de hace siete años, que ya en su momento se le dio respuesta al mismo. Cada uno hace oposición como quiere, pero, sinceramente tratan de buscar polémicas donde no las hay", ha manifestado Sanz durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En este sentido, ha recordado que desde el Gobierno del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, explicaron que el Comisionado de la Memoria Histórica, constituido durante el mandato de Manuela Carmena, "no estaba de acuerdo" con el memorial. "Se pronunció diciendo que no era imparcial y que además ahí había personas que probablemente no eran adecuadas para estar, como 'chequistas'", ha detallado Sanz.

Además, ha argumentado que el Comisionado dijo que tenía "carácter sectario". "Las placas están guardadas, están embaladas. Efectivamente había alguna de ellas que se rompió al quitarlas", ha confirmado, para después remarcar que no se ha producido "ningún tipo de problema" más allá de eso.

"La izquierda está para tapar los escándalos cada día más vergonzosos, como por ejemplo, lo que nos enteramos ayer del exministro (José Luis) Ábalos. De eso no le he oído hablar a Más Madrid, igual tendría que decirnos algo", ha zanjado.

MÁS MADRID EXIGE A ALMEIDA "REPONER" LAS PLACAS

Por su parte, Más Madrid ha exigido este jueves a Almeida, que reponga las placas del memorial proyectado en el cementerio de La Almudena con los nombres de asesinados por el franquismo y que se encuentran "sepultadas en cajas" en un almacén, "rotas y condenadas al anonimato"

Así lo ha manifestado la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez en declaraciones remitidas a los medios este jueves, en las que ha exigido que el equipo de Almeida cumpla el acuerdo del Pleno de febrero de 2020, cuando se aprobó una proposición de la izquierda, ante la que PP y Ciudadanos se abstuvieron y Vox votó en contra, que implicaba la reposición de los nombres de las víctimas del Memorial del Cementerio del Este.

Representantes de Más Madrid hicieron una visita al Almacén de la Villa para comprobar el estado de las placas con los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas por el franquismo, versos de Miguel Hernández y las palabras de una de las conocidas como Las 13 Rosas.

La principal fuerza de la oposición ha lamentado que una de las primeras medidas de Almeida cuando llegó a la Alcaldía en 2019 fue "cargarse el memorial" proyectado durante el Gobierno Carmena con el que rendir homenaje a las víctimas del franquismo y a sus familias.