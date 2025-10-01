Sanz se desmarca de toda "rumorología" sobre un potencial nuevo destino del reincorporado director de la Policía

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, interviene durante una sesión extraordinaria del Pleno Municipal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se ha desmarcado de toda "rumorología" sobre un potencial nuevo destino del reincorporado director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez.

"El director general de la Policía se incorporó el viernes después de una baja médica complicada y yo no tengo nada más que decir", ha contestado a la prensa desde Ifema Madrid.

Pablo Enrique Rodríguez se reincorporaba el viernes a su puesto de trabajo después de permanecer cuatro meses y medio de baja médica tras el incidente registrado en abril, el día del apagón, en el que una menor de 10 años resultó herida leve en un accidente de tráfico en el que se vio implicado el coche en el que circulaba el director.

Inma Sanz ha confirmado que al Ayuntamiento no ha llegado denuncia alguna por el accidente trasladando que se llegó a un acuerdo entre el seguro y la familia de la menor.