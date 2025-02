Sanz destaca la caída de la criminalidad un 4% y espeta a Ortega Smith que esté más preocupado por "copiar a Le Pen"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado la caída de la criminalidad en la capital un 4,2% respecto a 2023, para espetar al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que esté más preocupado por "copiar el discurso de Le Pen en Francia".

Ortega Smith ha reclamado a la "vice de Almeida" "hechos y no propaganda". "Ni vice de Almeida ni vice nada. Señora Sanz Otero, si no le importa", ha replicado la también delegada de Seguridad y Emergencias en el Pleno de Cibeles, donde ha indicado que los datos de la criminalidad en Madrid "no sólo no han aumentado sino que se han reducido respecto a 2023 y respecto a 2019, cuando el gobierno de José Luis Martínez-Almeida llegó a esta ciudad".

El edil de Vox ha vuelto a insistir con la necesidad de "hechos, no propaganda", para enumerar una serie de sucesos ocurridos en Madrid. "Lo malo de ir a rebufo y copiar los discursos de algunos de sus socios europeos, como el Frente Nacional de Le Pen en Francia, es que a veces esos discursos no cuadran con la realidad de los datos de nuestra ciudad y usted ni se ha molestado en adaptarlos mínimamente", ha espetado la vicealcaldesa.

Tras criticar su "demagogia o populismo", Sanz se ha dirigido a Ortega Smith para indicarle que "la criminalidad en 2024 en Madrid se ha reducido en un 4,2% respecto a 2023". "Si nos vamos a 2019, las infracciones penales se han reducido en un 6% en Madrid mientras que en España han crecido un 11%. Si nos centramos exclusivamente en la criminalidad convencional, excluida la ciberdelincuencia, los delitos descienden un 13% en Madrid, es decir, 30.000 delitos menos al año en nuestra ciudad que en el año 2019", ha señalado.

REDUCCIÓN DE DELITOS

"Los homicidios bajan de 20 a 12, un 40% menos. Las tentativas de homicidio bajan de 118 a 83, un 30% menos. Los secuestros bajan un 30%, hasta siete. Los robos con violencia un 6% menos. Los hurtos, que son los delitos más habituales, bajan un 10%", ha continuado.

Sanz se ha comprometido a seguir trabajando "hasta que todas esas cifras se reduzcan al mínimo pero ya le gustaría a cualquier capital de la Unión Europea o cualquier capital de la OCDE tener estos datos de criminalidad que hoy tiene la ciudad de Madrid". "No ha habido ningún Gobierno en esta ciudad que en tan poco tiempo haya reforzado tanto los medios con los que cuenta nuestra policía en materia de seguridad", ha aseverado.

"Hemos incrementado el presupuesto nada más y nada menos que en 150 millones de euros, más de un 41% respecto a lo que tenían, con los drones, los tasers, las cámaras de videovigilancia, los nuevos vehículos, todas las incorporaciones de agentes y con la limitación que tenemos porque Pedro Sánchez no quiere que en Madrid haya más policías, porque hay que regalar miles de millones de euros para que los Mossos tengan más agentes en Cataluña", ha continuado la vicealcaldesa.

Sanz tiene claro que "hay cuestiones que no se van a resolver si no cambian las leyes para poder echar a las okupas y los narco-okupas en 24 horas". "Necesitamos echar al Gobierno de España. Nosotros estamos trabajando en ello", se ha dirigido a Ortega Smith.