Sanz exige endurecer el Código Penal con reformas legislativas "paradas por el Gobierno"

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha vuelto a exigir un endurecimiento del Código Penal, con el incremento de delitos relacionados con armas blancas como telón de fondo, con reformas legislativas "paradas por el Gobierno".

Es la respuesta de Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año, después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusara ayer al PP de caer en "mensajes simplistas" dado que la región cuenta con "el máximo número de efectivos policiales".

"Lo que le puedo decir es que si no es capaz de mantener la seguridad y que no se produzcan estas situaciones en la ciudad de Madrid lo mejor que puede hacer es dimitir", ha contestado la vicealcaldesa tras recordar los últimos sucesos ocurridos en la ciudad en pocos días.

La delegada ha reprochado a Martín su "dejación de funciones". "Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo pero hay ciertos delitos que se están incrementando y el máximo responsable de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad es el delegado del Gobierno", ha expuesto.

El aumento de las agresiones por arma blanca "hay que atajarlo" y "no sólo con incremento de policías, que por supuesto es necesario seguir incrementando el número de policías porque lo que no cuenta el delegado del Gobierno es que el incremento de la población es superior a ese incremento en ratio de policías nacionales".

La vicealcaldesa ha reclamado además "reformas legislativas, como las que tiene paradas el Gobierno de España". "Necesitamos endurecer el Código Penal para que la utilización de armas blancas esté mucho mejor penada, mucho mejor castigada y el delegado del Gobierno lo único que hace es mirar para otro lado", ha condenado.

"Si no es capaz por su incompetencia o por su dejación de funciones de garantizar la seguridad de los madrileños lo mejor que puede hacer es dimitir", ha concluido.