Sanz insta al delegado del Gobierno a que promueva reformas legislativas para aumentar penas por arma blanca

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (d); durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha instado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a que promueve las reformas legislativas para aumentar las penas por agresiones con arma blanca.

Desde la Plaza del Carmen, donde se ha rendido homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias hace 38 años, la también vicealcaldesa y portavoz municipal ha abordado la reyerta registrada esta noche en la avenida Monte Igueldo, en Puente de Vallecas, con tres jóvenes de entre 20 y 30 años heridos, uno de ellos de gravedad.

Sanz ha trasladado a la prensa que lleva seis años, desde que está en el Gobierno municipal, hablando de esta situación protagonizada por las armas blancas, lo que le ha llevado a dar irónicamente la bienvenida a Martín por la preocupación mostrada ahora por este tipo de sucesos.

Echando mano de los últimos datos de criminalidad en la ciudad de Madrid, la delegada ha confirmado que "se está reduciendo de una manera muy drástica algunos de los delitos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los robos, robos con violencia, robos en domicilio, hurtos y, en general, la criminalidad, pero hay dos cuestiones concretas que preocupan especialmente, como las agresiones sexuales y la utilización de armas blancas en reyertas y peleas tumultuarias".

"¿Qué le pedimos a la Delegación de Gobierno? Que además de decir que está muy preocupado por esta situación, que promueva las reformas legislativas necesarias porque esa utilización de armas blancas tiene que estar más penada", ha reivindicado.

Unido a que la ciudad tiene que "seguir incrementando el número de efectivos" policiales y eso pasa por "eliminar definitivamente esa tasa de reposición que está impidiendo contratar a los policías que se necesitan", además de "dotar también de mejores medios a la Policía Nacional".

Otra de sus reclamaciones tiene que ver con reformas legislativas respecto a las bandas juveniles porque "hay que ir a por las jerarquías de las bandas con muchas más sanciones, con muchas más penas y, desde luego, también en lo que tiene que ver con la utilización de armas blancas", ha demandado.