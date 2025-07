Sanz intuye que el Gobierno está "avergonzado" por desalojos de T4 y lamenta que hayan "estropeado" el trabajo municipal

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, intuye que el Gobierno está "avergonzado" por su prohibición de pernoctar en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con los consiguientes desalojos, y ha lamentado que hayan "estropeado" el trabajo municipal.

Desde Moratalaz, la también vicealcaldesa ha atacado la actitud de Aena y del Gobierno de España, que han dejado "total y absolutamente desamparadas a esas personas que estaban pernoctando en Barajas" y lo han hecho "de manera unilateral". "Han roto cualquier posibilidad de acuerdo, cuando habíamos acordado que nosotros nos íbamos a hacer cargo a través de ese centro de emergencia que hemos puesto a disposición, donde en estos momentos hay 51 personas. El Ayuntamiento de Madrid ha dado cumplimiento a todos y cada uno de nuestros compromisos", ha reafirmado la edil.

"Lamentablemente no ha sido así por la otra parte y es evidente que no tienen ninguna intención de cumplir con su parte", ha rechazado la alcaldesa en funciones, que no ha ocultado la "frustración" municipal, especialmente por el trabajo que los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid vienen realizando a lo largo de los últimos meses, una labor de vinculación con esas personas "que no siempre es sencillo atraerlos hacia los servicios sociales municipales".

DECISIÓN "UNILATERAL" Y "NO COMUNICADA AL AYUNTAMIENTO"

Inma Sanz ha asegurado que "esta decisión unilateral no ha sido comunicada al Ayuntamiento de Madrid y donde debería haberlo sido, las reuniones de coordinación". "Nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando. Tenemos esas plazas a disposición, vamos a tratar de localizar a esas personas y seguir trabajando con ellas, pero entendemos que es una decisión profundamente cruel y que además lo que viene es a desbaratar una buena parte de ese trabajo social que se había hecho", ha vuelto a condenar.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha reprochado la postura del Gobierno de Pedro Sánchez porque "no cumplen con lo que es su obligación, controlar las fronteras, pero luego se desentienden total y absolutamente de las personas y las tratan como pura mercancía política".

Inma Sanz ha insitido en que es una "decisión profundamente inhumana" que no fue comunicada al Ayuntamiento "desbaratando una buena parte de ese trabajo social". "Entiendo que ahora probablemente les avergüence esa decisión y traten de buscar culpables en otro sitio, pero evidentemente no están en el Ayuntamiento de Madrid, que está haciendo todo lo que está en su mano para darle el trato que merecen a esas personas", ha lanzado.