Sanz reprocha la "crítica injustificada" de la izquierda en 8M y cree que paros del SAVG responde a "motivos políticos"

Defiende la manera de cada mujer de vivir el feminismo pese a algunas ideologías que "tratan de decir cómo hay que ser mujer"



MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha reprochado este viernes la "crítica absolutamente injustificada" de Más Madrid y PSOE, al no poder intervenir en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, y ha afirmado que la huelga de las trabajadores de la red municipal contra la violencia de género responde "a motivos políticos en buena parte".

"No me sorprende nada. Lo raro sería que no criticaran algo. Yo creo que hoy es un día especial también para felicitarnos todas las mujeres, para seguir luchando por las desigualdades que aún existen, contra el machismo que aún existe", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los periodistas tras los actos de la festividad de San Juan de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos de Madrid.

En esta línea, ha asegurado que hay que seguir luchando por las maneras que tiene cada mujer de ser feminista y no permitir que "ideologías traten de imponer cómo hay que vivir cada una su feminismo".

"A mí me pareció un acto extraordinariamente bonito y emotivo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas pioneras (...) y también de escuchar a una profesional de la trayectoria tan amplia como Gloria Lomana o también a la responsable de una entidad que agrupa a 12 empresas que trabajan para reducir esa brecha que aún existe", ha subrayado.

Considera así que los partidos políticos tienen "365 días al año y muchísimos ámbitos en los que poder expresarse".

HUELGA DE TRABAJADORAS DE LA RED MUNICIPAL

Con respecto a la huelga convocada por la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, que ha iniciado este viernes el primero de los paros, ha valorado que responde a "motivos políticos" porque el Ayuntamiento va a seguir incrementado esa red de recursos como lo ha hecho "de una manera muy importante en los últimos años".

"Se ha duplicado el presupuesto durante los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida precisamente para seguir mejorando esta red. Seguimos incorporando cada vez más recursos. Tenemos la mejor red de atención a víctimas de violencia de género de España y no lo decimos sólo nosotros, lo dice cualquiera que conozca a fondo cuál es esa red de servicios", ha trasladado.

De la misma manera, ha censurado que antes no se quejaran con el Gobierno de Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, que "invertía la mitad". "Ahora estamos invirtiendo el doble y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo", ha aseverado.