Sanz traslada la repulsa a la "salvajada" del "ataque machista" por el asesinato de una mujer ayer en López de Hoyos

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado la repulsa y condena a la "salvajada" del "ataque machista" por el asesinato de una mujer ayer en la calle López de Hoyos.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que una mujer de 37 años fuera asesinada ayer presuntamente a manos de su expareja, quien fue detenido tras confesar a la Policía Nacional que habría acabado con su vida en su domicilio en la calle López de Hoyos de la capital.

"Parece que tiene visos de ser un crimen de violencia machista", ha señalado la también delegada de Seguridad y Emergencia al referirse a esa presunta confesión, lo que le ha servido para mandar un mensaje de "repulsión ante esta salvajada que nuevamente se ha producido en la ciudad".