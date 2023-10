Sasha Waltz, Papaioannou, Milo Rau, Ivo van Hove o Miet Warlop, cabezas internacionales del 41º Festival de Otoño

Desde Bélgica llegará a Festival de Otoño el nuevo espectáculo de Mier Warlop 'One song'.

La canadiense Catherine Gaudet muestra por primera vez su trabajo en España y el inglés Will Keen se pondrá a las órdenes de Juan Mayorga



La coreógrafa alemana Sasha Waltz, el director griego Dimitris Papaioannou, el suizo Milo Rau, el belga Ivo van Hove o su compatriota Miet Warlop encabezan la programación internacional del 41º Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que se celebrará del 9 al 26 de noviembre.

En concreto, desde Bélgica llega a Madrid 'One Song', de Miet Warlop, una obra inclasificable que podrá verse en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque los días 17 y 18 de noviembre. La pieza tiene un fuerte componente personal porque se convierte en el exorcismo de la pena y el dolor por la muerte de un ser querido de la creadora, según destaca la organización.

El director de escena Milo Rau, por su parte, llega al frente del belga NTGent con su particular abordaje del clásico de 'Antígona', en este caso ubicado en el pulmón del planeta. También en Condeduque, los días 22 y 23 de noviembre, 'Antigone in the Amazon' es una reflexión sobre cómo la razón de Estado se ha ido poniendo por encima de la tradición, la ley del hombre sobre la de los dioses.

Como enseña la célebre tragedia griega, la más representada de la historia, esta megalomanía "aboca al desastre colectivo". A medio camino entre el cine y el teatro documental, Milo Rau lanza "una llamada de auxilio" desde el escenario para denunciar los expolios de la tierra y los ataques a los derechos humanos que comporta "el extractivismo desbocado".

El también belga Ivo van Hove regresará a Madrid tras una década, en este caso al frente del International Theater de Amsterdam (Países Bajos), con su adaptación escénica de la novela 'Quién mató a mi padre', del joven escritor francés Édouard Louis.

Van Hove ha traducido y adaptado el texto para acomodarlo al cuerpo y la voz de Hans Kesting. El actor se desdobla entre ese anciano prematuro que a sus 50 años es una ruina de hombre tras años de duro trabajo en la industria pesada del norte de Francia, y un hijo que, al visitarlo después de mucho tiempo, se encuentra los restos del que un día fue objeto de su rabia. Estará sobre las tablas de la Sala Verde de los Teatros del Canal entre el 17 y el 19 de noviembre.

Entre los días 23 y 25 de noviembre, en la Sala Roja de los Teatros del Canal podrá verse 'INK', del artista griego Dimitris Papaioannou, pieza alumbrada en 2020 al calor del encierro pandémico, que plantea un formato más reducido de lo visto de este creador en los últimos tiempos ('The great tamer' y 'Transverse orientation').

SASHA WALTZ LLEGA CON 'IN C'

La alemana Sasha Waltz traerá a Madrid los días 18 y 19 de noviembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal la obra 'In C', que surgió en formato digital cuando los teatros estaban cerrados por la pandemia, pero acabó convertida en una coreografía abierta, colorista y luminosa, basada en la revolucionaria partitura homónima de Terry Riley de 1964.

Waltz imaginó un sistema coreográfico adaptable compuesto de las mismas 53 variaciones que propone la pieza musical y reprodujo el sistema de Riley cambiando los instrumentos por cuerpos.

Saltando a Canadá, el Festival de Otoño va a permitir conocer por primera vez en España el trabajo de la coreógrafa Catherine Gaudet, que presentará su pieza 'Les jolies choses / The pretty things' en el Teatro del Bosque de Móstoles el 22 de noviembre.

En lo que tiene que ver con la música y la sonoridad, hay tres propuestas este año en el Festival de Otoño imperdibles. Dos de ellas llegan desde Francia. Por un lado, 'Aria da capo' (Teatro de La Abadía, 17 y 18 de noviembre), con dirección de Séverine Chavrier, cuya materia prima es la pasión de la juventud (los cuatro intérpretes son músicos en formación que tienen entre 16 y 18 años).

Por otro lado, Samuel Achache dirige 'Sans tambour' para el Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord (Teatro María Guerrero, 17, 18 y 19 de noviembre), con los 'Lieder' de Schumann como leitmotiv.

También desde Atenas llega 'MOS', la presentación en España de la coreógrafa Ioanna Paraskevopoulou. Se trata de una producción del Centro de Creación Onassis (Onassis Stegi) que podrá disfrutarse en la Sala Negra del Canal gracias al programa 'Outwarn Turn'.

La artista griega, que ha bailado para Christos Papadopoulos y Dimitris Papaioannou, se presenta como creadora individual con 'MOS' (Teatros del Canal, 17 y 18 de noviembre), una performance que relaciona el movimiento con lo sonoro y lo visual.

Paraskevopoulou y Georgios Kotsifakis, su compañero en escena, juegan y dialogan con una serie de imágenes tratando de transcribirlas al espacio a través del cuerpo y de una serie de objetos y materiales que actúan como medios de producción sonora.

TEATRO LATINOAMERICANO

De Latinoamérica llegan tres obras, concretamente desde Argentina, Chile y Uruguay. Daniel Veronese regresa a Madrid con su aproximación a la narrativa del escritor norteamericano David Foster Wallace. En la segunda de las llamadas 'Experiencias Veronese' (que hay ido creando desde 2019 con el soporte del bonaerense teatro Timbre 4), transforma las 'Entrevistas breves con hombres repulsivos' en 'Encuentros breves con hombres repulsivos'. Estará en escena en Condeduque del 10 al 12 de noviembre.

Desde Chile, coincidiendo con el medio siglo del golpe de Estado que acabó con el Gobierno de Salvador Allende y que abrió la dictadura de Pinochet, llegará la obra 'Villa', de Guillermo Calderón (Teatros del Canal, 10 y 11 de noviembre), donde tres mujeres (interpretadas por Francisca Lewin, Macarena Zamudio y Carla Romero) discuten sobre las diferentes alternativas para transformar Villa Grimaldi, el lugar donde se instaló el centro de detención, tortura y exterminio a las afueras de la capital chilena en 1973.

El propio Guillermo Calderón está involucrado en el montaje que llega con la rúbrica de la Comedia Nacional de Montevideo. El autor chileno firma, junto al uruguayo Gabriel Calderón (que también la dirige), la versión de 'El príncipe constante', de Calderón de la Barca, que presentarán con el reducido título de 'Constante' en el Teatro de la Comedia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico los días 23 y 24 de noviembre.

Para el público menudo llega la versión del clásico 'Alicia en el país de las maravillas', de la veterana compañía danesa Asterions Hus, pensada para público familiar a partir de seis años y que se podrá ver los días 11 y 12 de noviembre en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

Por su parte, Juan Mayorga, académico de la lengua, premio Princesa de Asturias y director artístico del Teatro de La Abadía, escribe y dirige 'La gran cacería', con el actor inglés Will Keen al frente del elenco, en la Sala Cuarta Pared, los días 17 y 18 de noviembre.

Sin dejar a Mayorga, la Companhia de Teatro de Braga (Portugal) pondrá en escena 'A língua em pedaços', a partir del texto que el madrileño escribió sobre la figura de Teresa de Jesús.

La puesta en escena pretende sumergir al espectador en el universo espiritual del siglo XVI y en el universo místico de Santa Teresa a través de un viaje de sensaciones: la cocina y sus aromas, el humo de la madera mezclada en el aire con el sonido lejano de las religiosas cantando sus oraciones, la oscuridad conventual a la luz de la chimenea y de las velas, y el silencio en el que Dios se introduce en las heridas de la personas. Las funciones se desarrollarán en Soto del Real, en su Centro de Arte y Turismo, el 11 de noviembre.