Satse Madrid convoca huelga indefinida de la Enfermería pública madrileña a partir del 7 de octubre

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Madrid ha convocado una huelga indefinida a partir del 7 de octubre para la Enfermería, Enfermería Especializada y Fisioterapia públicas madrileñas que afectará a atención primaria, atención hospitalaria, SUMMA 112 y residencias públicas dependientes del AMAS.

La convocatoria, presentada el pasado viernes 25 de septiembre, tiene por objetivo "dar una solución a los numerosos problemas que afectan a los usuarios en los diversos ámbitos asistenciales y que llevan tiempo sin querer solucionarse", según ha informado la organización sindical en un comunicado.

En total, están convocados a la huelga promovida por Satse Madrid casi 30.000 profesionales, "huelga que ya no podía esperar más, tras años de desplantes de las Administraciones públicas que ignoran reiteradamente las demandas de las profesionales de Enfermería y Fisioterapia", ha argumentado el sindicato.

"Con esta huelga exigimos un Respeto que se nos niega como profesionales y que se deje de maltratar a los madrileños a los que atendemos", han recalcado desde Satse Madrid.

"Estamos hartos de soportar plantillas exiguas, que se nos niegue la posibilidad de conciliar, de no poder cuidar de nuestros hijos o de tener que encadenar contratos (algunos de horas de duración) que nos impide una mínima estabilidad en el empleo ya no como profesionales sino también como personas", ha explicado la secretaria general de Satse Madrid, Teresa Galindo.

Desde el sindicato han señalado que siempre han estado abiertos a la negociación y que lo han "intentado con mayor intensidad en los últimos meses", para criticar que "únicamente" han recibido por parte de la administración "buenas palabras", y exigir que "se sienten a negociar, de verdad, sin dobleces y pensando en los madrileños".

"ENFERMERAS Y CIUDADANOS ABANDONADOS"

Galindo ha advertido de que "la política actual de la Comunidad de Madrid tiene a enfermeras y ciudadanos abandonados", ya que "no ofrece soluciones" a "problemas" como los pacientes crónicos, los usuarios que necesitan cuidados porque tienen hipertensión, diabetes, asma o que necesitan cuidados diarios en sus domicilios, ha enumerado.

"Necesitamos centros de salud que funcionen, que den respuesta a nuestros crónicos y, también, a aquellos que pueden padecer la Covid-19. No podemos permitir dejar morir a miles de madrileños simplemente porque no se les atiende o se demora días los cuidados que están reclamando. Hoy muchos fallecidos son por Covid, mañana lo serán porque sus patologías crónicas no han sido atendidas como debieran", ha avisado Galindo.

La secretaria general de Satse ha denunciado "plantillas reducidas a la mínima expresión, falta de estabilidad en el empleo, la imposibilidad de contar con bolsas de empleo transparentes o la nula creación de nuevos puestos de trabajo que se traducen en largas listas de espera", así como el "abandono" de "muchas" de sus tareas como profesionales, como la atención a crónicos o la educación para la salud, lo que, a su juicio, se traduce en verse "imposibilitados" para "ofrecer una atención de calidad a los madrileños".

"La tercera ola de la Covid llegará, antes o después, y la sanidad madrileña no está preparada para ella. Si llega nos va a pillar con enfermeras desmotivadas, cansadas o que, simplemente, han abandonado la profesión o se han ido a otras regiones donde las tratan mejor. Al final, como siempre, los ciudadanos y no nuestros responsables políticos serán los que lo sufrirán", ha agregado Galindo.