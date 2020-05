SATSE reclama pruebas serológicas para todos los profesionales a los que se hayan hecho test rápidos

CSIT pide para los profesionales "con carácter inmediato" test antigénicos con métodos automáticos, en lugar de test rápidos

El sindicato de enfermería SATSE Madrid ha anunciado este miércoles que pedirá al Gobierno regional que se repita la prueba la prueba a todos aquellos profesionales a los que se les ha realizado los denominados test rápidos y se les haga serología.

"Vamos a reclamar que se les realice serología a todos los profesionales sanitarios ya que no tenemos ninguna certeza de que los negativos que se han producido tras la realización de los test rápidos sean realmente negativos y que los positivos lo sean igualmente. Hay que repetir la prueba y hacer serología, sí o sí", han señalado en un comunicado.

Además, ha instado al Gobierno regional, "como directo responsable de los profesionales sanitarios en la Comunidad", a "testar previamente el material que se va a utilizar tanto sanitario como diagnóstico y evitar que productos inadecuados lleguen a los centros asistenciales y/o sociosanitarios, tanto públicos como privados".

En la misma línea, SATSE ha reiterado que los test rápidos no deberían realizarse a los profesionales sanitarios ya que podría convertirse en un arma peligrosa en la lucha contra la pandemia. "¿Qué pasaría si un sanitario da negativo en ese test rápido y el diagnóstico es erróneo? Pues que serían un vector de contagio tanto para compañeros como para pacientes que atendiera y, también, en su entorno familiar", ha apuntado.

"La responsabilidad es mucha y no podemos dejar en manos de la suerte saber si un test rápido es fiable o no. Tenemos que tener la certeza de que funcionan. Ya conocemos otros métodos que tienen una mayor fiabilidad como la serología que es la que debe realizarse a los profesionales sanitarios y, lamentablemente, no se están haciendo en todos los centros sanitarios y/o sociosanitarios de la Comunidad de Madrid", han expuesto desde SATSE Madrid.

Por su parte, CSIT Unión Profesional ha reclamado un segundo estudio serológico mediante ELISA/CLIA cuando el resultado sea negativo en los test rápidos o cuando sea positivo sin clínica de sospecha de infección por SARS-CoV-2.

Además, ha exigido que "con carácter inmediato" se realice a todos los profesionales test antigénicos con métodos automáticos, como las pruebas ELISA/CLIA.

"Cualquier otra actuación diferente supone continuar con las dudas epidemiológicas que existen a fecha de hoy", ha advertido CSIT UP.