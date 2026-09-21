Los Saxos del Averno convertirán Madrid en el punto de partida de su gira y presentará en Villanos sus dos nuevos temas

Los Saxos del Averno publican nuevo single The Place / Shiva Dabba Doo en vinilo y digital y arrancan gira Con un concierto histórico en Sala Villanos - LOS SAXOS DEL AVERNO

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Saxos del Averno, referente de la música negra en España, inaugurará el próximo 24 de septiembre su gira nacional en Villanos Jazz, donde presentará en directo sus dos nuevos temas, 'The Place' y 'Shiva Dabba Doo', publicados en formato digital y en un vinilo de 7 pulgadas que reivindica el valor de lo artesanal frente al avance de la inteligencia artificial.

El concierto tendrá además un carácter especial: la sala madrileña será el escenario elegido para grabar en directo el próximo álbum del grupo, previsto para 2027 coincidiendo con el décimo aniversario de su debut, 'Roasted Sinner'. El futuro trabajo recuperará también el formato físico y verá la luz en vinilo con motivo del Record Store Day, en una apuesta expresa por apoyar a las tiendas de discos independientes.

El actual sexteto está integrado por Adrián Costa, a la voz y guitarra; Chavi Ontoria, al bajo y teclados; Dani Niño, en los arreglos y saxo barítono; Diego Jiménez, al saxo tenor; Alberto Enguita, al saxo alto, y Miguel Benito 'PT', a la batería.

Los nuevos temas, según recoge la productora en un comunicado, suponen una evolución en el sonido de Los Saxos del Averno hacia territorios más exóticos, con influencias de Bollywood, la música americana, el rock y el surf, pero mantienen la combinación de energía, humor y baile que ha definido la trayectoria de la formación desde sus comienzos.

'Shiva Dabba Doo' funciona como una instrumental a modo de 'road movie' a toda velocidad. Sus melodías orientales se mezclan con ritmos americanos en un viaje por paisajes exóticos y esotéricos que desemboca en 'The Place', la cara A del single y la parte cantada de esta historia.

La canción aborda el regreso a ese lugar al que se vuelve una y otra vez, tanto en los momentos de éxito como en los de crisis. Con el particular sentido del humor de la banda y sus habituales personajes de novela negra, la letra transita por cuestiones como la salud mental, los triunfos, los divorcios, la gestión de las emociones y la introspección, en un recorrido que va, según explican sus integrantes, "desde el cielo hasta el averno".

"Es el lugar que existe en todos los lugares; que frecuentas aún sin ganas, que amas y odias, que abandonas y habitas. Esta canción es la llave", explican Los Saxos del Averno sobre el significado de 'The Place'.

Los temas instrumentales han sido compuestos por Dani Niño y Chavi Ontoria, junto a Adrián Costa, nombres vinculados desde hace años a la escena musical. El lanzamiento se completa además con un apartado visual a cargo de la artista danesa Pleiades Calling.