Schweppes reivindica su mítico neón de Gran Vía con un proyecto cultural que arrancará con 'El día de la bestia'

Archivo - El neón de Schweppes iluminado en el número 41 de Gran Vía el día en el que cumple 50 años de historia, a 5 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El icónico luminoso de Schweppes que corona desde hace más de medio siglo el Edificio Carrión de Madrid será el protagonista de 'Bajo el Neón de Schweppes', un nuevo proyecto cultural que arrancará el próximo 16 de septiembre con un encuentro en el Cine Capitol y que continuará con visitas guiadas por la Gran Vía para recorrer algunos de los lugares e historias vinculados a este símbolo de la capital.

La iniciativa, impulsada por Suntory Beverage & Food Iberia, reunirá en su primera jornada a representantes de la arquitectura, el cine, la historia, el periodismo y el diseño de iluminación para analizar cómo un anuncio publicitario terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles del paisaje urbano madrileño.

El encuentro concluirá con la primera proyección en formato 4K de 'El día de la bestia' (1995), película dirigida por Álex de la Iglesia que convirtió el luminoso en uno de los escenarios más recordados del cine español.

El coloquio contará con la participación de la periodista y divulgadora especializada en historia de Madrid Eugenia Bugallal; la arquitecta María Teresa Muñoz, especialista en el Edificio Carrión; el cronista Alfonso J. Ussía; el diseñador de iluminación y escenógrafo Maxi Gilbert; y el director y guionista Álex de la Iglesia. El encuentro estará moderado por el periodista de RTVE Moisés Rodríguez.

MÁS DE 50 AÑOS ILUMINANDO LA GRAN VÍA

El luminoso de Schweppes llegó a la plaza de Callao en 1972, sustituyendo al anuncio de la marca de tabaco Camel. Desde entonces, sus aproximadamente 600 kilos de estructura y más de un centenar de tubos de neón de colores han iluminado la Gran Vía desde lo alto del Edificio Carrión, convirtiéndose en uno de los carteles luminosos más reconocibles de Madrid.

El neón está estrechamente ligado al propio Edificio Carrión, construido en los primeros años de la década de 1930 a partir del proyecto de los arquitectos Luis Martínez-Feduchi Ruiz y Vicente Eced y Eced. El inmueble, de catorce plantas y concebido también como soporte publicitario, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018 por su valor arquitectónico y su carácter icónico.

El luminoso no siempre ha presentado el mismo aspecto. Con el paso de los años ha sido restaurado y se modificaron, entre otros elementos, las letras originales en mayúsculas, que fueron sustituidas por minúsculas.

Uno de los episodios más singulares de su historia se produjo en 2010, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó una ordenanza de publicidad exterior que implicaba el apagado de más de 400 luminosos. El cartel de Schweppes quedó fuera de esa medida al ser considerado patrimonio estético de la ciudad. Junto a los luminosos de Tío Pepe, en la Puerta del Sol, y BBVA, en el paseo de la Castellana, fue uno de los tres grandes carteles publicitarios que lograron mantenerse.

Su vinculación con el cine se hizo especialmente conocida en 1995, cuando 'El día de la bestia' utilizó el Edificio Carrión y su luminoso como uno de los escenarios más reconocibles de la película. Una escena protagonizada por Santiago Segura, Álex Angulo y Armando de Razza junto al neón quedó asociada desde entonces al imaginario cinematográfico de Madrid.

UNA RUTA POR LA HISTORIA DE LA GRAN VÍA

Tras el encuentro del 16 de septiembre, 'Bajo el Neón de Schweppes' continuará con 'NEÓN COLOSAL de Schweppes y las historias por iluminar', una serie de visitas guiadas gratuitas y con reserva previa que recorrerán durante aproximadamente una hora distintos puntos de la Gran Vía.

El itinerario repasará la transformación de esta avenida desde comienzos del siglo XX y su evolución como uno de los principales ejes culturales, comerciales y de ocio de Madrid. El recorrido abordará también la relación de la Gran Vía con personajes y establecimientos vinculados a la historia de la ciudad y concluirá en el histórico Bar Cock.

La propuesta se suma a otras iniciativas desarrolladas en torno al luminoso. En 2022, con motivo de sus 50 años, Schweppes organizó la exposición fotográfica 'Ilumina Madrid', que recorrió a través de imágenes la evolución de la Gran Vía y de la sociedad madrileña desde antes de la instalación del actual neón hasta la actualidad.