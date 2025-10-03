Seguimiento del 12-15% en la Comunidad durante el turno de mañana en la huelga de médicos

Sanitarios durante la manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, frente al Congreso de los Diputados, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga convocada en el marco nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para rechazar el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión ha sido secundada en la Comunidad de Madrid por entre un 12% y un 15% de los médicos han secundado en el turno de mañana.

En concreto, en el turno de mañana se han registrado picos de hasta un 50% de seguimiento en el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, y del 25% en el 12 de Octubre, en la capital, según datos de la Consejería de Sanidad.

La consejera del ramo, Fátima Matute, ha cargado este viernes durante un desayuno con los medios en la sede de la Consejería contra un Estatuto Marco "lesivo y regresivo" que "carece de memoria económica, técnica y jurídica" que lo avalen y que lo que hace es enfrentar a categorías profesionales.

"Han llevado el debate a la calle y han enfrentado a categorías profesionales, médicos y enfermeras, y eso es muy peligroso", ha indicado Matute, que ha denunciado que la falta de diálogo con las Comunidades Autónomas --37 reuniones con sindicatos antes de reunirse con los gobiernos regionales, algo que ve una "deslealtad institucional"-- y entre el propio Gobierno, donde el PSOE no se habla con Sumar.

Así, ha advertido que podría pasar como con Muface, cuando Sanidad y Función Pública decían cosas diferentes. Según ha recalcado, antes de plantear su reforma, que ve necesaria, tendría que haber habido un trabajo previo para diagnosticar cómo está la situación.

Tras reafirmar que las Comunidades Autónomas quieren un estatuto marco "para todos" y "con todas las garantías" y ha lamentado que, aunque el texto pueda llegar a ser aprobado, lo hará "con todos los sectores en contra".