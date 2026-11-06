Seis de cada diez madrileños cambia su ruta habitual para evitar zonas sin accesibilidad, según estudio de TK Elevator

Presentación del Informe Retos y Oportunidades de la Movilidad Accesible en España, elaborado por TK Elevator - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez madrileños admite haber modificado su ruta habitual diaria para evitar zonas con dificultades de accesibilidad y casi un tercio dice haber dejado de visitar a familiares y amigos por este motivo, según el Informe Retos y Oportunidades de la Movilidad Accesible en España, elaborado por TK Elevator.

En el estudio, basado en una encuesta a 3.402 personas y en entrevistas a expertos, se analiza la situación actual y la percepción social de la accesibilidad en entornos urbanos, siendo clave el papel de equipos de movilidad como ascensores, escaleras mecánicas o pasillos rodantes.

El documento, presentado este viernes durante la Jornada de Movilidad Accesible organizada por TK Elevator y Europa Press, aborda así cómo las barreras de accesibilidad condicionan los desplazamientos, las relaciones personales y las decisiones sobre vivienda y trabajo de la población, con un 40,5% de encuestados que admite que ha elegido dónde vivir o trabajar en función de la existencia de estos elementos.

Las conclusiones apuntan que hasta un 61,7% de los madrileños cambia sus rutas para evitar zonas con falta de accesibilidad, frente al 54% que lo hace a nivel nacional. Además, el 33,3% explica que ha dejado de visitar a familiares o amigos por esta misma razón, en línea con la media a nivel nacional (30,1%) y un 44,1% refiere que evita hacer compras en lugares poco accesibles (un 43% en el conjunto de España).

Otro 55,9% reconoce también que la accesibilidad condiciona sus decisiones a la hora de seleccionar un destino de viaje, casi seis puntos por encima sobre el dato a nivel nacional.

El estudio también constata un consenso mayoritario sobre la importancia de mejorar la accesibilidad en ciudades y edificios. En entornos urbanos, más del 80% de la población encuestada respalda la inversión pública, las ayudas económicas y la agilización de permisos. En concreto, el 82,1% de los consultados valora positivamente que una ciudad invierta en infraestructuras como ascensores o escaleras mecánicas en el espacio público.

Frente a ello, un tercio de los encuestados considera los edificios residenciales poco accesibles, aunque hasta un 88% considera que la accesibilidad debería garantizarse en todos ellos (81,4% en los consultados dentro de la región).

Pese a ello, solo un 18,5% de los participantes en el estudio conoce la existencia de ayudas públicas, porcentaje que se eleva al 21,1% en el caso de la Comunidad. Para lograr este objetivo, el 81,2% reclama reforzar las ayudas y el 80,9% pide agilizar los permisos de obra.

ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES COMO ELEMENTOS DE INCLUSIÓN

En este marco, un 76,8% de los participantes cree que el principal beneficio de instalar ascensores y escaleras mecánicas es mejorar la accesibilidad y la inclusión.

El informe apunta que un 58,6% de los consultados usa habitualmente estos sistemas de movilidad, llegando al 80% en zonas urbanas del norte, en edificios altos y entre personas con movilidad reducida. No obstante, el coste, la falta de percepción de necesidad y la desinformación figuran entre los principales obstáculos para acometer mejoras.

Así, el 64,5% de los residentes en edificios estaría dispuesto a instalar un ascensor o mejorar el existente, siendo más partidarios en el País Vasco (82,8%), La Rioja (73,9%), Madrid (69,7%) y Castilla y León (69,2%), frente a las barreras de uso o coste (35,5%).

El informe apunta también que el 23% de quienes viven en edificios sin este equipamiento estaría dispuesto a cambiar de vivienda por esa razón, porcentaje que alcanza el 50% entre quienes residen en inmuebles de más de cuatro plantas. Además, el 40,5% de los encuestados ha tenido en cuenta la existencia de sistemas de movilidad al elegir dónde vivir o trabajar.

En este sentido, el documento señala que, aunque la accesibilidad se valora como una mejora, su implementación se ve limitada por el coste, el 14,2% de la población, y la percepción de necesidad.

De este modo, el 21,3% de comunidades ha realizado mejoras en los últimos años. A nivel territorial, las tasas más altas de actuación se registran en el País Vasco (28,7%) y Madrid (28,4%), mientras que las más bajas se producen en los archipiélagos (Canarias, el 11,8% y Baleares el 10,5%).

Pese a ello, quienes lo han hecho perciben un impacto mayoritariamente positivo (un 75,9% de los consultados en la región cree que incrementa el valor de la vivienda y el barrio). En conjunto, destaca el aumento del valor de la propiedad (62,4%), la autonomía personal (46,1%) y la mejora en la interacción social (40,9%).

En el caso del mantenimiento, nueve de cada diez considera adecuado el de su ascensor, aunque solo el 48% sabe con qué frecuencia deben realizarse las revisiones y el 44,2% conoce que están reguladas por ley.

Así, pese al amplio respaldo social a la accesibilidad, el grado de conocimiento de la población sobre normativa, mantenimiento y ayudas en materia de accesibilidad es desigual y, en varios aspectos, limitado. Según el estudio, solo un 18,5% conoce con seguridad las ayudas disponibles (un 21,1% en la Comunidad), y apenas un 9,4% de los que las conocen las ha utilizado (un 9,3% en la región).

Para mejorar la situación, un 80,9% que la concesión de permisos para realizar obras debería ser más ágil y un 70,9% considera que su instalación debería ser obligatoria. Además, un 73,5% respalda limitar la oposición vecinal para ello.

El informe concluye que superar estas barreras exige integrar la accesibilidad en la planificación urbana y en la cultura ciudadana, más allá del cumplimiento normativo. Para ello, plantea reforzar las políticas públicas, mejorar la comunicación sobre las ayudas y fomentar la colaboración entre administraciones y sector privado, con la autonomía y la inclusión de las personas como objetivos centrales.

EL ENTORNO DEJA DE SER UNA BARRERA

La nadadora paralímpica laureada con 28 medallas, coach deportivo y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, Teresa Perales, ha puesto el broche final a la jornada, donde ha defendido que la accesibilidad es posible.

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que "para que todas las ciudades del mundo sean más accesibles, lo primero es entender que la estética no está reñida con la accesibilidad". Además, ha considerado que, para lograrlo, "el compromiso tiene que ser de todas las personas" y debe haber una "normativa más universal".

Así, ha criticado que, en ocasiones, se dice que algunos edificios, como los históricos, no se pueden tocar. "He viajado por muchísimos lugares del mundo y he conocido todas las realidades y la verdad es que se puede hacer, lo que es necesario es voluntad, es querer y es ponerse las pilas para hacer", ha sostenido.

Frente al auditorio, Perales ha defendido sus ideas en una ponencia inspiradora en la que ha asegurado que "la verdadera inclusión comienza cuando el entorno deja de ser una barrera".

Desde su propia experiencia vital y deportiva, la nadadora ha insistido en que la discapacidad no reside en las personas, sino en los espacios, en los sistemas y en las decisiones que se toman al diseñarlos.

Uno de los ejes centrales de su ponencia ha sido la autonomía personal y en ella ha defendido que en ese contexto, los ascensores se convierten en un símbolo claro de inclusión real. "No son solo un medio de transporte vertical, sino una herramienta de libertad", ha asegurado.

Para Teresa, "poder decidir, moverse, llegar o participar en igualdad de condiciones no es un privilegio, sino un derecho". Y esa autonomía, a su juicio, solo es posible cuando la accesibilidad está integrada desde el principio, no añadida como "solución posterior".