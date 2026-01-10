Seis exposiciones gratuitas se despiden este fin de semana en distintos espacios de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid recorre cuatro siglos de crimen literario con la exposición 'Un Madrid de novela negra' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias exposiciones gratuitas de la Comunidad de Madrid encaran este fin de semana sus últimos días abiertas al público en distintos espacios culturales de la región, con propuestas que abarcan desde la pintura y la fotografía hasta la literatura y el arte contemporáneo.

Entre las propuestas que se despiden figura la retrospectiva dedicada a Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, en la Sala Alcalá 31. La exposición --que pone el broche final tras varios meses abierta al público-- repasa la trayectoria del artista, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2003, a través de una amplia selección de obras que permiten recorrer su particular universo creativo marcado por el color, el humor y una mirada personal sobre lo cotidiano.

También encara su último fin de semana '14 millones de ojos', una muestra que reúne una parte significativa de la colección fotográfica de la Comunidad de Madrid conservada en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles. La instalación propone un recorrido por la fotografía como herramienta de documentación y creación artística, con imágenes que reflejan distintas realidades, épocas y formas de mirar.

También en el CA2M, se despiden dos exposiciones temporales. Por un lado, 'Guerra, comercio y filantropía', de Juan Pérez Agirregoikoa, que plantea una reflexión crítica en torno a las relaciones entre poder, economía y conflicto. Por otro lado, 'Aguas turbias', de Inês Zenha, se articula como un proyecto artístico que aborda cuestiones contemporáneas desde una mirada personal y experimental.

En la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, en el complejo cultural El Águila, se cierra igualmente 'Un Madrid de novela... negra', una propuesta que recorre la capital como escenario literario del género negro y que explora su presencia en novelas, autores y contextos urbanos.

Por su parte, la Casa Museo Lope de Vega pone fin este domingo a 'Ecos del arte del virreinato del Perú', una muestra que acerca al público distintas expresiones artísticas de ese periodo histórico y que pone el acento en los intercambios culturales y artísticos producidos en el contexto virreinal.