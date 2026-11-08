Seis personas rescatadas y diez atendidas por un incendio en la tercera planta de un edificio en Puente de Vallecas

1132090.1.260.149.20261108210012 Bomberos sofocan el incendio en la tercera planta de un edificio de viviendas en Puente de Vallecas (Madrid), a 8 de noviembre de 2026. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Madrid han rescatado a seis personas de un incendio que se ha producido a las 18.00 horas de este domingo en la tercera planta de un edificio de viviendas ubicado en la calle Lago Calafate, 5, en el barrio de Puente de Vallecas.

En concreto, el fuego se ha originado en uno de los pisos aunque después se ha extendido al resto rompiendo por la fachada del edificio. Solo dos habitaciones no se han visto afectadas porque tenían las puertas cerradas. El fuego ya ha sido extinguido, según ha informado este domingo Emergencias Madrid.

El SAMUR-PC ha atendido a un total de diez personas por inhalación leve de humo, aunque han sido dadas de alta en el lugar. Han participado diez dotaciones de bomberos con la colaboración de la Policía Municipal y la Policía Nacional.