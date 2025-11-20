Semiótica o cultura del odio, las primeras clases de los profesores en la calle para reivindicar la universidad pública

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La semiótica y la cultura del odio han sido las primeras clases que se han impartido en la tarde de este jueves en el Paseo de Coches del parque de El Retiro, frente al monumento del General Martínez Campos, con motivo de 'La uni en la calle', una iniciativa para mostrar apoyo a la huelga universitaria, que tendrá lugar la próxima semana, y reivindicar el papel de los docentes.

"Vamos a dar microclases gratuitas para la ciudadanía del Retiro", ha arrancado la profesora Eva Aladro, vestida con una camiseta verde con la frase 'Universidad pública'. Familias que paseaban, 'runners' y hasta turistas extranjeros han ojeado a los docentes, que a su vez repartían folletos informativos sobre las manifestaciones. Alrededor de una decena de personas se han parado a escuchar con bufandas y gorros para hacer frente al frío.

En cuatro jornadas, de mañana y tarde, docentes de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC) ofrecerán este sábado y el próximo miércoles y jueves una muestra de su trabajo en áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Tecnología, Ingenierías, y Humanidades y Comunicación.

"La Comunidad nos ha dado un crédito con intereses. En vez de financiar la pública como es debido, la estrangulan", ha lamentado Ladro, quien da clases en la Complutense, universidad que ha solicitado un préstamo de casi 35 millones y que prevé recortes del 35% hasta 2028.

Después de la semiótica y el sufismo, la siguiente clase ha versado sobre 'Cultura del odio. Vulnerabilidad e inversión ética en los discursos ultraconservadores', a cargo de Asunción Bernardez. Le han seguido 'Patrimonio mundial, ¿orgullo o prejuicio?' de Alicia Castillo Mena y 'La visión fascista de la historia medieval' de María Ángeles Martín.

"A veces se confunden los símbolos con los iconos, ¿no? ¿Y la bandera es un símbolo?", ha preguntado Miriam, una viandante que pasaba por esa zona. En declaraciones a Europa Press, ha aplaudido esta iniciativa y cree que los profesores "han sido muy valientes" al dar este paso con el objetivo de alertar sobre la situación de las universidades. "Me parece una muy buena idea", ha añadido.

Victoria, una estudiante de China, también ha acudido a esta clase en la calle. Según ha detallado, los profesores comentaron en el aula lo que iban a hacer y ha querido ir hasta El Retiro para apoyarles. "Considero que es una propuesta interesante", ha remarcado.

Media hora después de comenzar, dos coches de la Policía Municipal llegaron al lugar para pedir que no utilizaran el micrófono. "No pasa nada, hacemos un círculo", han comentado algunas de las personas que se habían parado a escuchar.

50 CLASES EN LA CALLE

Hasta el día 27, los docentes darán un total de 50 clases en la calle. Este sábado, desde las 11 horas, profesoras de la Facultad de Ciencias Físicas explicarán en la plaza frente al Museo Reina Sofía clases experimentales el Cambio Climático, los fenómenos adversos meteorológicos y llevarán a cabo experimentos y demostraciones en una isla de calor.

Además, habrá una clase práctica de Veterinaria con perros a cargo de profesoras de la Facultad de la UCM. Allí mismo, profesorado de las Facultades Ciencias Políticas y Sociología y el Aula de Teatro-Laboratorio Social explicarán "análisis socioeconómicos de la privatización de la universidad", y otras docentes de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Información hablarán sobre "manipulación persuasiva y redes sociales para la movilización".

Paralelamente, en la Cuesta de Moyano, también desde las 11 horas, un equipo de profesoras de la Facultad de Psicología de la UCM abordarán la educación universitaria y "sus violencias", así como la función de "refugio" de la Educación. En el mismo lugar habrá unas clases de profesoras de la URJC sobre la narración y orden social, la fotografía o la "hipervigilancia" en la sociedad contemporánea.

Por otro lado, en el Retiro, al lado del Monumento a Alfonso XII, un equipo de profesorado en Psicología desarrollarán explicaciones en las áreas cognitivas, emocionales, salud mental, nuevas técnicas y relaciones de estos sectores del conocimiento con las dinámicas del sistema social.

DÍAS DE HUELGA

Ya el miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, de 12 a 14 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de microclases colectivas de Educación crítica e Innovación ecosocial y crítica en la Pedagogía a cargo de profesorado de CC de la Educación y otras Facultades.

El jueves 27, segundo día de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las 14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, que ocuparán la plaza para "llenar de contenidos didácticos" las movilizaciones.

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, convocó dos días de huelga universitaria frente a la "asfixia" económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una "financiación adecuada" que permita ofrecer un servicio público "de calidad". Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.