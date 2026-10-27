Serrano relaciona la salida del delegado con las "cositas que faltan por saber de la corrupción" del PSOE

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha relacionado este martes la salida del hasta ahora delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, con las "cositas que faltan por saber de la corrupción" del PSOE.

Lo ha afirmado así a la llegada al acto de presentación de candidaturas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid para el 29N tras la dimisión de Martín, en plena polémica por la acampada por la vivienda desplegada en la Puerta del Sol.

"Yo quiero recordar que el delegado del gobierno pasó por la comisión de investigación del Senado, que era el presidente de ese crowdfunding opaco por el cual obtuvo ingresos la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista y es algo de lo que todavía queda muchísima información por saber", ha apuntado el 'número dos' del PP de Madrid.

Además, ha criticado que hasta el momento haya "una parsimonia" al tratar de legitimar "determinados comportamientos violentos" por parte de aquellos que ahora se llevan "las manos a la cabeza" con altercados como los de Bilbao Barcelona.

"Cuando hemos visto como aquí se agredía a policías en la vuelta de la Ciclista España o ante manifestaciones de estudiantes, que no es ir contra los estudiantes sino si alguien se sobrepasa en lo que tiene permitido y la Policía está obligada a actuar, pues tiene que actuar, lo que ha ocurrido aquí por parte del delegado de gobierno lo que hizo fue investigar a los policías", ha lamentado Serrano.