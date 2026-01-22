El servicio de autobús sustitutivo de C-9 de Cercanías entre Cercedilla y Cotos suspendido hasta el sábado por nieve

Archivo - Archivo.- Un grupo de casas de Cercedilla - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio sustitutivo de autobús por las obras en la línea C-9 de Cercanías Madrid entre Cercedilla y Cotos ha quedado suspendido desde este jueves y hasta el próximo sábado día 24 por condiciones meteorológicas adversas.

La C-9 de Cercanías permanece cerrada desde el 5 de mayo de 2024 por obras para la renovación integral de la línea. Durante el desarrollo de los trabajos se ha estableció un servicio alternativo de autobús por carretera para conectar Cercedilla y Cotos, con parada en el Puerto de Navacerrada.

Cercanías ha informado este jueves que los autobuses no circularán desde este mismo jueves hasta el próximo sábado 24 por condiciones meteorológicas adversas, según ha apuntado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por nevadas a partir del mediodía de este jueves en la zona de la Sierra de Madrid, donde se podrán registrar acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor a partir de los 1.200 metros de altitud.