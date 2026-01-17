El servicio en C-4 de Cercanías entre Parla y Getafe Sector 3 se verá alterado desde este sábado por obras

Archivo - Estación de Parla de Cercanías - ADIF - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio en la línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid entre las estaciones de Parla y Getafe Sector 3 se verá alterado desde este sábado por obras, con una menor frecuencia de trenes de la habitual en ese tramo.

En concreto, Adif acometerá trabajos de renovación de las vías 1 y 2 en la estación de Cercanías de Parla, que arrancarán este sábado y se prolongarán durante seis semanas, hasta el 27 de febrero.

En líneas generales, la frecuencia de trenes con origen en la estación de Parla será, en las semanas más restrictivas --la primera y la cuarta de las obras--, de un tren cada 15 minutos mientras que el resto de las semanas será de 10 minutos, según Renfe.

En concreto, durante la primera fase de los trabajos, del 17 al 6 de febrero, la frecuencia de paso en días laborales en el tramo Parla-Getafe Sector 3-Alcobendas-S.S. Los Reyes será de 15 minutos en hora punta y 18-20 minutos resto del día, mientras que se situará en 20 minutos durante todo el día en los fines de semana.

En el tramo Getafe Sector 3-Colmenar Viejo, habrá una frecuencia de paso de 12 minutos en hora punta y semipunta y de 20 minutos en hora valle durante los fines de semana y de 20 minutos durante los fines de semana. Finalmente, en el tramo entre Getafe Sector 3-Cantoblanco, la demora media en días laborales será de 6-7 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle y de 10 minutos durante sábados y domingos.

Desde el día 24 al 6 de febrero, ambos incluidos, la frecuencia de paso en días laborales será de diez minutos para Parla-Getafe Sector 3-Colmenar Viejo/Alcobendas-San Sebastián de Los Reyes y Alcobendas-S.S. Los Reyes/Colmenar Viejo-Getafe Sector 3, alternando destinos, y de entre 3 y 5 minutos en Cantoblanco y Getafe Sector 3.

Durante los fines de semana, la demora para el tramo Parla-Getafe Sector 3-Colmenar Viejo/Alcobendas-S.S. Los Reyes será de 10 minutos todo el día, alternando destinos.

AUTOBUSES PREPARADOS

En caso de que fuera necesario, un servicio de autobuses estará preparado para realizar el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3 durante las dos semanas en las que el servicio ferroviario se verá más restringido, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios y tener una respuesta rápida ante cualquier contingencia.

Así lo ha transmitido la directora de Cercanías Madrid y representante institucional de Renfe en la Comunidad de Madrid, Sonia Ferrero, en sendas reuniones que ha mantenido con los ayuntamientos de Parla y Getafe para explicar estos trabajos y la respuesta de Renfe ante los mismos.

Renfe está informando a todas las personas usuarias de Cercanías Madrid de estos trabajos de mejora a través de sus canales habituales: página web, redes sociales ("X"), el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid, así como megafonía en trenes y estaciones. Asimismo, Renfe reforzará el personal de información en las estaciones de Parla y Getafe Sector 3 desde el comienzo de las obras.