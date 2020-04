El servicio se mantiene en el 75% de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento

Villacís subraya que el Ayuntamiento "no puede obligar a las empresas" a continuar "porque algunas dicen que no pueden prestar así el servicio"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio se mantiene en el 75 por ciento de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid y no lo hace en el 25 restante, una cifra que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha calificado de "razonable" dada la situación actual.

Villacís ha aclarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, con Pepe Aniorte a la cabeza, hizo una recomendación para el mantenimiento de los contratos mientras que la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, firmó una instrucción en este sentido dirigida a los distritos.

Pero, como ha remarcado Villacís, el Ayuntamiento "no puede obligar a las empresas" a que no hagan ERTEs "porque algunas dicen que no pueden prestar así el servicio".

En la instrucción firmada por Saavedra, y consultada por Europa Press, se recomienda a los concejales-presidentes de las Juntas que "mantengan la ejecución de los contratos de servicios de escuelas infantiles, sin perjuicio de la posible solicitud de suspensión que pudiera efectuar el adjudicatario de las mismas".